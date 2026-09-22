World of Warcraft: Blizzard se pone seria y amenaza con expulsiones por comprar oro con dinero real

Blizzard quiere ponerse mucho más seria con la compra de oro mediante dinero real en ‘World of Warcraft: Forever’ y prepara sanciones bastante más duras que las aplicadas hasta ahora, según explicó Josh Greenfield, diseñador sénior del juego, durante una sesión de preguntas y respuestas en la que también abordó los riesgos del comercio con dinero real, conocido por sus siglas RMT, y los sistemas GDKP empleados por algunos grupos para repartir botín mediante pujas realizadas con oro.

Dinero real a cambio de oro virtual

Durante los primeros años de ‘World of Warcraft’ resultaba relativamente frecuente encontrarse en determinadas ciudades con grupos de personajes muertos cuyos cuerpos, dispuestos de una forma concreta, componían direcciones de páginas web en las que se ofrecía oro del juego a cambio de dinero real. En aquella época conseguir grandes cantidades exigía muchas horas, circunstancia que favoreció el crecimiento de un negocio paralelo que terminó llenando tanto el propio juego como numerosas páginas de Internet relacionadas con servicios externos.

Blizzard lleva años persiguiendo estas prácticas por incumplir las normas del juego, aunque Greenfield reconoce ahora que las medidas adoptadas contra los compradores han sido demasiado permisivas y, en determinadas ocasiones, relativamente sencillas de esquivar. Pero con ‘World of Warcraft: Forever’, la compañía quiere endurecer considerablemente las consecuencias para impedir que el oro adquirido con dinero real termine alterando la economía interna.

Greenfield utilizó su propia cuenta como ejemplo para explicar la advertencia y recordó que lleva 22 años jugando con ella, una cuenta que jamás pondría en peligro comprando oro fuera de los sistemas permitidos. El diseñador señaló además que no merece la pena arriesgarse a perder permanentemente una cuenta por recurrir a estas prácticas y recomendó a los jugadores mantenerse completamente al margen.

Endurecer las sanciones

Sus palabras dejan entrever castigos que podrían desembocar en una expulsión permanente, aunque el diseñador no confirmó que cualquier infracción relacionada con la compra de oro vaya a recibir automáticamente esa sanción. Blizzard quiere actuar especialmente contra los compradores porque considera que perseguir únicamente a vendedores y redes externas deja sin resolver buena parte del problema. Si disminuye la demanda, el negocio pierde atractivo y resulta mucho más difícil que grandes cantidades de oro procedentes de estas operaciones terminen circulando entre los jugadores.

Blizzard también ha confirmado que los GDKP no estarán permitidos en ‘World of Warcraft: Forever’. Estos entran de lleno en el asunto porque permiten pujar con oro por objetos obtenidos en las raids, actividades cooperativas para grandes grupos de jugadores, y en otros contenidos organizados. Aunque el sistema puede funcionar utilizando únicamente dinero conseguido dentro del juego, el problema surge cuando entra oro comprado por vías externas, porque las cantidades necesarias para conseguir determinados objetos pueden dispararse y perjudicar a los jugadores que consiguen sus recursos jugando con normalidad.

Economía e inflación

La situación resulta especialmente delicada en ‘Forever’ porque Blizzard plantea un MMO cuyo nivel máximo permanecerá estable y recibirá nuevo contenido para personajes situados en distintas fases de progresión. Una entrada descontrolada de oro podría provocar una inflación considerable, elevar los precios del comercio entre jugadores y reducir la utilidad de profesiones que dependen directamente de fabricar y vender objetos.

Greenfield asegura que el equipo presta especial atención a la economía interna y explica que dispone de diferentes herramientas para controlar la oferta y la demanda. La compra de oro con dinero real será, por tanto, una de las conductas que el estudio vigilará de cerca cuando ‘World of Warcraft: Forever’ abandone su periodo de pruebas y llegue a su versión definitiva.