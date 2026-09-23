GTA VI: Un cartel gigante de "Bienvenido a Vice City" se planta por sorpresa en el centro de Miami

Con el lanzamiento de ‘GTA’ cada vez más cerca, Rockstar Games ha decidido llevar Vice City a la propia Miami y, ya puestos, ha decido hacerlo a lo grande con una gigantesca instalación promocional extendida sobre la cubierta del Kaseya Center, donde unas enormes letras rosas y blancas dan la bienvenida a la ciudad ficticia de ‘Grand Theft Auto’.

Las letras gigantes forman la frase ‘Bienvenido a Vice City’ directamente sobre el techo del pabellón y el tamaño del montaje ha obligado incluso a utilizar un helicóptero para subir las piezas una a una hasta la cubierta, donde varios operarios se encargaron de fijarlas.

La irrupción de esta publicidad sobre el Kaseya Center forma parte de un acuerdo entre Rockstar Games y Miami-Dade que llevará cerca de un millón de dólares a las arcas del condado, y se destinarán al desarrollo de Parcel B, el terreno situado detrás del pabellón y reservado desde hace años para uso público, donde se han planteado proyectos como la construcción de un parque.

A NEW MESSAGE is now sitting high above downtown Miami: "Welcome to Vice City." The giant pink and white letters were installed Tuesday on top of the Kaseya Center. https://t.co/t9H2Xc3F0O — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 22, 2026

Críticas a la iniciativa

Sin embargo, la iniciativa no ha sido del agrado de todos. A comienzos de septiembre, el comisionado Juan Carlos Bermúdez y la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, pidieron al condado que rechazara el uso de recursos públicos para promocionar ‘GTA VI’, dentro de unos planes de colaboración con Rockstar que llegaron a contemplar incluso el cambio temporal del nombre del Aeropuerto Internacional de Miami por ‘Vice City Airport’. "Deberíamos promocionar el Miami-Dade que tanto nos ha costado construir", sostuvo Bermúdez, y Cordero-Stutz fue igual de tajante al señalar que "Grand Theft Auto es una franquicia de videojuegos basada en actividades delictivas".

La polémica continuó cuando se conocieron los detalles del acuerdo para el Kaseya Center. Durante una sesión del condado celebrada el 18 de septiembre, Bermúdez insistió en sus críticas al considerar que Grand Theft Auto glorifica el crimen y propuso redirigir el dinero procedente del acuerdo a la Oficina del Sheriff para cubrir parte de sus necesidades presupuestarias.

Rockstar se pone en plan promocional

Pero nada de esto va a frenar la promoción de ‘GTA VI’, que se lanzará el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series acompañado ese mismo día por ‘Grand Theft Auto VI: The Album’, una recopilación oficial formada por 34 canciones originales. Seis temas ya sirven como adelanto, con intérpretes como Travis Scott y ‘RHYNO’, Rauw Alejandro con ‘Macacoa 2000’ o Keith Richards y ‘Bright Lights, Big City’, junto a trabajos de Yung Lean, Morgan Wallen y una colaboración de CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy. El álbum se publicará en formato digital, CD y vinilo, incluida una edición limitada formada por dos discos transparentes de color magenta rellenos de líquido azul, acompañados de ilustraciones y embalaje exclusivos.