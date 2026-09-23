SEGA tenía decidido acabar con Sonic, pero las películas llegaron al rescate del personaje

A lo largo de treinta y cinco años, Sonic ha sido la mascota por excelencia de SEGA, además de uno de los personajes más conocidos de la historia de los videojuegos. Sin embargo, hubo un tiempo en que el futuro del erizo azul era incierto, e incluso los altos directivos de SEGA consideraron poner fin a toda la franquicia. Takashi Iizuka, responsable creativo de Sonic, ya había hablado anteriormente sobre lo delicada que fue esa fase. Sin embargo, en una nueva entrevista con One More Game, también explica cuál fue el momento que, en su opinión, cambió realmente el destino de la franquicia.

Los malos tiempos

"En los peores momentos, los ejecutivos me dijeron que tendríamos que cancelar toda la franquicia", dijo Iizuka. "Tuve que luchar dentro de la empresa para mantenerla viva el mayor tiempo posible". El punto de inflexión se produjo en 2020 con la primera película de acción real de ‘Sonic the Hedgehog’. "Para mí, el momento más importante fue la primera película", explica. "Fue un éxito rotundo y sin duda cambió el rumbo de esta franquicia". Por tanto, el futuro de Sonic seguirá ligado al cine y la animación. De hecho, Paramount estrenará ‘Sonic the Hedgehog 4’ en marzo de 2027 y Netflix anunció el pasado 14 de septiembre una nueva serie de animación infantil protagonizada por el erizo que todavía se encuentra en desarrollo.

Iizuka adelantó además que la empresa nipona pretende mantener esa actividad con diversos productos relacionados con Sonic prácticamente cada año. "Publicaremos algún tipo de contenido casi todos los años a partir de ahora. Puede ser anime, videojuegos o películas", explicó, antes de recordar que los videojuegos continuarán siendo la base de la franquicia.

El responsable del simpático erizo azul también reconoce que el público que ha llegado al personaje a través del cine y la animación concede mayor importancia a las historias, un elemento que quiere trasladar a futuros videojuegos. "Para ellos, la historia tiene mayor importancia. Así que, en los próximos años, quiero crear algún juego que conceda mayor importancia a la historia", señala.

El regreso de Shadow

En la misma entrevista, también se habló de Shadow, que inicialmente iba a desaparecer después de ‘Sonic Adventure 2’. Sin embargo, su enorme popularidad convenció al equipo de recuperarlo en ‘Sonic Heroes’. Desde entonces, el antihéroe se ha vuelto cada vez más importante en la serie, en parte gracias a ‘Sonic X Shadow Generations’ y la tercera película. El videojuego, publicado originalmente en octubre de 2024, alcanzó los 2,3 millones de unidades vendidas en todo el mundo, según los últimos datos ofrecidos por la propia editora.

"Ahora que se ha estrenado la tercera película, la popularidad de Shadow está por las nubes", explica. "Antes, los personajes más populares eran Sonic, Tails y Knuckles, y siempre fue así. Pero ahora, Shadow está en auge y ya es tan popular como Sonic", añadió el desarrollador. Iizuka, que lo considera su personaje favorito, ha explicado que quiere concederle todavía más protagonismo. "Quiero que Shadow tenga más oportunidades para atraer al público. Quiero centrarme un poco más en él", añadió.