Final Fantasy 7 Revelation: Esto es lo que realmente sucede con Cloud

Los materiales de ‘Final Fantasy 7 Revelation’ han mostrado mucho de juego, pero bastante menos de lo esperado sobre Cloud Strife. Esta situación ha generado algunas preguntas entre los jugadores y, presto a darles respuesta, Naoki Hamaguchi, el director del juego de Square Enix ha terminado pronunciándose sobre el papel que el personaje desempeñará en la historia.

Más espacio para el resto del grupo

En una entrevista con el medio especializado GamesRadar+, el director tranquilizó a los jugadores sobre el papel de Cloud en la próxima entrega y recalcó que "Cloud sigue siendo el personaje principal" del juego. Esa menor exposición en los materiales promocionales responde a la intención de conceder más espacio al resto del grupo y mostrar mejor el papel de cada integrante durante la aventura. Hamaguchi también explica que el equipo sabe que los jugadores "quieren ver más de los demás personajes", por lo que se han preparado secciones específicas para varios miembros del grupo.

Ese mayor desarrollo del resto del plantel también se trasladará a la jugabilidad, ya que podremos cambiar libremente entre sus miembros durante la aventura y elegir diferentes composiciones incluso en las misiones secundarias, además de encontrar líneas narrativas específicas para varios personajes. Red XIII, por ejemplo, protagonizará un arco argumental relacionado con Queen's Blood, el juego de cartas que tantas horas nos ha robado en ‘Final Fantasy 7 Rebirth’, pero esto no será todo, puesto que Hamaguchi también reveló anteriormente que el minijuego de piano regresará considerablemente ampliado, ayudando a mostrar una faceta más personal de Tifa.

Preparando para el tramo final

El resto del grupo tendrá además bastante más relevancia en los hechos hacia el tramo final de la historia. Hamaguchi ya adelantó que ‘Final Fantasy 7 Revelation’ desarrollará con más calma la manera en que cada personaje afronta los acontecimientos que conducirán al desenlace de la trilogía, con escenas y situaciones específicas que permitirán seguir más de cerca cómo vive cada uno de ellos ese tramo final junto a Cloud.

El formato también nos permitirá influir en determinados momentos, ya que se podrán alterar algunas situaciones durante la aventura sin llegar al extremo de modificar el desenlace definitivo preparado por Square Enix. La tercera entrega mantendrá así un único final, aunque las vías para llegar a él podrán ofrecer pequeñas diferencias dependiendo de las elecciones tomadas durante la travesía.

¿Cuándo se publica Final Fantasy 7 Revelation?

‘Revelation’ se estrenará el 8 de abril de 2027 en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, poniendo fin a un proyecto que comenzó en 2020 con ‘Final Fantasy 7 Remake’ y continuó cuatro años después con ‘Final Fantasy 7 Rebirth’. Square Enix cerrará así la reinterpretación iniciada hace siete años, construida a partir del clásico de 1997 pero desarrollada como tres obras independientes, con historias, sistemas de juego y contenidos específicos.