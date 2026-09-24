¿Qué pasa con los pollos de Counter-Strike 2? Así puedes conseguir el tuyo

Las mascotas son las mejores amigas del hombre y, a partir de ahora, también de los jugadores de ‘Counter-Strike 2’, porque Valve ha añadido pollos como compañeros dentro del juego, eso sí, sin mencionarlos en las notas del parche. En todo caso, esto conlleva un sistema de cría que comienza con un huevo obtenido en el paquete semanal y termina con un ave que puede subirse a nuestro hombro en la pantalla de equipamiento. A falta de información oficial, han sido los propios jugadores los que han comenzado a criar estos inesperados compañeros tras la actualización de la última semana de septiembre y de paso, a descubrir el funcionamiento del nuevo sistema. Por ahora, la presencia de nuestra mascota se limita al inventario, el perfil, pantalla de equipamiento y salas de espera, sin posibilidad de intervenir en los combates.

¿Cómo consigo el huevo y el pollito?

Vamos desde el principio, porque el huevo sale entre las recompensas semanales de las cuentas con estatus Prime y, si se reclama, consume las dos disponibles para la semana, de manera que renuncias a los dos objetos que podrías haber escogido y además el huevo no se puede intercambiar ni vender, de modo que actualmente se queda fuera del Mercado. También conviene tener en cuenta que los paquetes semanales requieren estatus Prime y aunque ‘Counter-Strike 2’ puede jugarse gratis, Valve reserva estas recompensas a las cuentas que disponen de dicho estatus.

Una vez el huevo sea tuyo y hayan pasado aproximadamente siete días, eclosionará y nacerá un pollito. A partir de ahora, amigo, debes tener en cuenta que la alimentación y los cuidados pasarán a ser fundamentales durante las siguientes semanas, ya que permitirán que tu cría crezca hasta convertirse en un pollo adulto.

Los Pasos:

Recompensa semanal: El huevo consume las dos recompensas de la semana y no se puede intercambiar.

Una semana después: El huevo eclosiona y se convierte en un pollito, al que se le pone nombre y se le hace una sesión de fotos.

Alimento: La alimentación ayuda a los polluelos a crecer y aprender trucos.

Al crecer: El pollo puede acompañar al jugador en las salas de espera.

Fin del ciclo: Al completar su desarrollo, se marcha, y la foto permanece en el perfil.

Existen tres tipos básicos, la gallina común de color marrón, la gallina sedosa blanca sin barba y la gallina polaca de color arena, pero entra ellas se han contabilizado hasta 35 variantes con distintos niveles de rareza, con plumaje azul brillante, combinaciones moradas y amarillas, degradados azules, rojo nuclear o verde tóxico, entre muchos más, cada una con un nivel similar a los aspectos de las armas.

¿Qué hace una gallina, además de existir?

Si quieres interactuar, lo máximo será examinar al pájaro como si fuera un cuchillo, aunque es entretenido, ya que el polluelo aprende trucos a medida que crece. Corre en círculos, aletea, vuela un poco y hasta realiza una patada de kárate. Además, tras nacer, puedes ponerle nombre, llevarlo al fotomatón y dejar que se pose en tu hombro frente a la pantalla. Conforme crece puede acompañarte en las salas de espera. Lo peor es que al completar su desarrollo acabará marchándose, dejándote el corazón roto y una foto de en el perfil como recuerdo.

¿Qué incluía la actualización de unos 4,7 GB?

Aunque la información sobre las mascotas no se incluyeron en el registro de cambios, la actualización de esta semana trae consigo otras novedades, como por ejemplo el estreno del modo Rush, una variante de juego 3 contra 3 de emparejamiento propio, donde los equipos avanzan a través de arenas hasta el castillo del equipo contrario y compiten por una torre central en cada ronda.

En lo que tiene que ver con Premier, la prohibición de mapas ha sido reemplazada por un sistema de selección y ahora el primer equipo escoge un mapa, el segundo selecciona dos y el primero añade un cuarto, tras lo cual el juego elige aleatoriamente uno de esos cuatro para disputar el encuentro. También se incluyen una recarga más lenta y silenciosa, la eliminación del clic al salir de la mira de los rifles de francotirador, miras independientes de la resolución con su propia pestaña en la configuración y el motor actualizado para la última versión de Source 2.

Valve guarda silencio sobre las nuevas mascotas

Si sigues dando vueltas a lo del pollo, Valve no ha explicado por qué el sistema de mascotas se ha quedado fuera de las notas oficiales y tampoco ha publicado información específica sobre esta función, pese a que los huevos comenzaron a llegar a los paquetes semanales tras el estreno de Rush Hour.