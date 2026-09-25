¿Qué incluye Goodtime State, la nueva caja de GTA 6 que cuesta 399,99 euros?

Si eras de los que sospechaban que Rockstar todavía guardaba algo más de cara al lanzamiento de ‘GTA VI’, estás de suerte, porque la compañía acaba de presentar Goodtime State – Vice City Collection, una caja limitada de coleccionista con once artículos inspirados en Leónida y Vice City, escenario donde se desarrolla la aventura. La colección llegará el próximo 19 de noviembre y ya puede reservarse hasta agotar existencias.

El precio de la exclusividad

La caja incluye un total de once artículos y por los 399,99 euros que cuesta la colección en Europa recibiremos una figura de Macca, el caimán, personaje procedente de un exitoso programa de televisión de Leónida dentro del universo de ‘GTA 6’. A ella se suman unas gafas de sol Oakley Frogskins en negro mate con lentes Prizm Sapphire, una gorra ajustable New Era 9FORTY y una riñonera de los cayos de Leónida confeccionada en tela ripstop.

El resto de la colección está formado por un espejo magnético de Macca, el caimán, un vaso de chupito de Chunkee, el manatí, una cuchara de cocktail coleccionable de Vice City, un llavero con forma de cuchilla, un conjunto de pins esmaltados de los cayos de Leónida presentado en una lata metálica, pegatinas y un póster de doble cara que incorpora el mapa de Leónida. Rockstar combina así artículos procedentes directamente del universo ficticio de ‘GTA 6’ con productos realizados junto a firmas como Oakley y New Era.

Tiempo de reservas

Por ahora, la Vice City Collection puede reservarse a través de la tienda oficial de Rockstar, y la compañía sitúa su llegada el 19 de noviembre de este año, coincidiendo con el estreno de ‘GTA 6’. Sin embargo, la propia Rockstar advierte en la ficha española del producto que GTA 6 se vende por separado, así que habrá que comprar el juego aparte.