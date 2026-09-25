¿Quieres empezar en el simracing? Cuatro juegos de conducción para iniciarse en los simuladores de carreras

¿Estás empezando en el mundo de la simulación de carreras y no sabes qué juego elegir, si necesitas volante o cuánto dinero hace falta para comenzar? Has llegado al sitio adecuado, porque en LD vamos a repasar cuatro simuladores con distintos niveles de exigencia y varias formas de iniciarse sin gastar una fortuna.

Por dónde empezar

Actualmente, numerosas compañías desarrollan simuladores cada vez más fieles a la conducción real, con modelos físicos complejos que reproducen aspectos como el desgaste y la temperatura de los neumáticos, los reglajes mecánicos y cambios meteorológicos, además de sistemas de respuesta de fuerza (force feedback) capaces de transmitir buena parte del comportamiento del vehículo a través del volante. Iniciarse en la simulación no implica desembolsar grandes cantidades de dinero, ya que existen volantes relativamente asequibles con force feedback, juegos de pedales y soportes sencillos para empezar antes de plantearse equipos mucho más caros.

Por ejemplo, podemos optar por modelos como el Logitech G923 o el Thrustmaster T248, ambos acompañados por sus respectivos pedales, que ofrecen una solución sencilla para empezar. Eso sí, conviene comprobar la versión compatible antes de comprar, porque tanto el G923 como el T248 se comercializan en variantes diferentes para PlayStation y Xbox, todas ellas compatibles también con PC. Si prefieres pasar directamente a la tecnología de transmisión directa (Direct Drive) puedes valorar el MOZA R3 Racing Bundle, disponible en versiones para PC y Xbox/PC, todavía dentro de una franja de precio razonable para un primer equipo.

La hora de pilotar

No todos los simuladores plantean el mismo nivel de exigencia, así que hemos seleccionado algunos títulos con los que iniciarse de forma progresiva, tanto en consola como en PC.

Gran Turismo 7 - (marzo de 2022)

Plataformas: PS4 y PS5

Comenzamos con ‘Gran Turismo 7’, una propuesta especialmente accesible para dar los primeros pasos si nunca has probado un simulador de conducción. Para ello, Polyphony Digital combina cientos de coches con circuitos reales y ficticios, pruebas destinadas a aprender técnicas de conducción y diferentes ayudas que permiten comenzar sin necesidad de conocer aspectos como el control de tracción, ABS, control de estabilidad o la ayuda al contravolante. En PS5, además, el DualSense utiliza la respuesta háptica y los gatillos adaptativos para transmitir pérdidas de adherencia, irregularidades del asfalto y cambios en la frenada.

Esa facilidad para comenzar con un mando y pasar posteriormente a un volante con force feedback y pedales lo convierte en una buena puerta de entrada. No es la propuesta más exigente de las cuatro, pero permite familiarizarse con nociones básicas como trazadas, puntos de frenada, transferencia de masas o gestión de neumáticos antes de pasar a simuladores menos permisivos.

Assetto Corsa Competizione - (mayo de 2019, versión 1.0)

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series

‘Assetto Corsa Competizione’ eleva considerablemente el nivel de exigencia y concentra prácticamente toda su propuesta en las competiciones GT, con coches GT2, GT3 y GT4 reproducidos sobre un modelo que contempla adherencia y temperatura de los neumáticos, aerodinámica, suspensión, electrónica, daños mecánicos y cambios en las condiciones de la pista. Los circuitos han sido recreados con escaneado láser y la meteorología modifica progresivamente el estado del asfalto, con carreras que pueden disputarse de día, noche o bajo lluvia. Las categorías GT2 y GT4 se incorporan mediante contenidos descargables de pago.

Aunque puede jugarse con mando, un volante con force feedback y pedales permite interpretar mucho mejor las reacciones del coche, especialmente al frenar al límite o perder adherencia. Su especialización en vehículos GT facilita bastante el aprendizaje, porque evita tener que familiarizarse con demasiadas disciplinas al mismo tiempo y permite concentrarse en coches con comportamientos relativamente próximos entre sí. También dispone de carreras contra la inteligencia artificial, campeonatos y juego por Internet, de manera que es posible practicar durante bastante tiempo antes de competir contra jugadores reales.

Le Mans Ultimate (versión 1.0 en julio de 2025)

Plataformas: PC

Desarrollado por Studio 397, ‘Le Mans Ultimate’ es el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y las 24 Horas de Le Mans. Permite conducir Hypercars, LMP2, LMP3, GTE y LMGT3, con un sistema de simulación que reproduce con detalle el comportamiento de los neumáticos, consumo de combustible, tráfico entre categorías, carreras de larga duración y evolución de las condiciones en pista. Aunque su modelo de conducción puede resultar exigente, dispone de varias asistencias para suavizar las primeras horas, como ABS, control de estabilidad, cambio automático, ayuda en la frenada y la dirección, recuperación tras un trompo y automatización de distintas tareas en boxes.

También puedes jugar con un mando y configurar sus opciones de sensibilidad y vibración, y el simulador ofrece perfiles específicos para numerosos volantes y pedales. Precisamente por esto resulta interesante dar el primer paso hacia una simulación más exigente, ya que permite comenzar con varias asistencias e ir prescindiendo de ellas poco a poco a medida que aumenta el grado de control sobre el coche.

iRacing – (agosto de 2008)

Plataformas: PC

‘iRacing’ representa la opción más orientada a la competición organizada por Internet, gracias a un sistema de progresión basado en licencias y un Safety Rating que valora la seguridad y limpieza del piloto en pista. Aquí todos los jugadores comienzan como Rookie y pueden ascender a las categorías D, C, B y A si cumplen los requisitos mínimos de participación y mantienen el Safety Rating necesario. Las competiciones clasificatorias de la clase Rookie utilizan coches y circuitos incluidos con la suscripción, por lo que no es necesario comprar contenido adicional durante las primeras carreras. El simulador también admite mando e incluso otros sistemas de control, aunque para sacar más partido a la experiencia es recomendable un volante con force feedback y pedales.

Para un principiante resulta especialmente útil porque desde el comienzo te enseña a compartir pista, respetar los límites, evitar contactos y mantener vueltas regulares antes de acceder a campeonatos de mayor nivel. También conviene tener en cuenta el coste a medio y largo plazo, ya que desde el 18 de agosto de 2026 la suscripción mensual contratada directamente con iRacing cuesta 14,75 dólares.

A la carrera

En definitiva, no existe una única forma de comenzar. Si bien ‘Gran Turismo 7’ facilita mucho los primeros kilómetros, ‘Assetto Corsa Competizione’ permite profundizar en los GT, ‘Le Mans Ultimate’ acerca las carreras de resistencia con numerosas ayudas e ‘iRacing’ apuesta directamente en la progresión por méritos. Pero, como habrás comprobado, tampoco es necesario invertir una fortuna al principio y, si progresas, siempre habrá tiempo para pasar a un equipo más especializado.