Estrenos videojuegos del 28 de septiembre al 2 de octubre: The Witcher 3 vuelve y Minecraft Dungeons estrena secuela

Aquí estamos puntuales una semana más con el repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del ocio electrónico. Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre se publica una buena cantidad de estrenos para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, entre los que no faltan secuelas, remasterizaciones y proyectos independientes.

Nuestra selección comienza con ‘Minecraft Dungeons II’, que seis años después recupera la fórmula con la que Mojang y Double Eleven llevaron ‘Minecraft’ a un terreno muy distinto del juego original. También se publica ‘The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered’, con el juego original por encima de los 65 millones de copias vendidas y CD Projekt RED trabajando ya en nuevos proyectos protagonizados por Geralt y Ciri.

Durante estos días también puedes esperar el estreno de ‘Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered’, una revisión de la entrega publicada en 2001 que fue la primera de su serie en superar el millón de unidades y ayudó a establecer buena parte del formato que Omega Force mantendría durante los años siguientes. A su lado encontramos ‘End of Abyss’, ‘Keep Driving’, ‘Rayman Legends Retold’, ‘TOEM 2’ y ‘Songs of Glimmerwick’, entre muchas más producciones. Más abajo encontrarás los títulos seleccionados y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

Minecraft Dungeons II - 29 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC

‘Minecraft Dungeons II’ continúa la propuesta de acción en mazmorras del primer juego con nuevas clases de personajes, un sistema de progresión revisado y escenarios de mayores dimensiones que se podrán recorrer en solitario o en cooperativo local y online. La historia presenta una nueva amenaza que obligará a plantar cara a hordas de enemigos y grandes jefes para conseguir armas, armaduras y equipamiento poco común. Además, estará incluido en Xbox Game Pass desde el mismo día de su estreno.

The Witcher 3: Wild Hunt - Remasterizado - 29 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered’ es una versión actualizada del RPG de acción protagonizado por Geralt de Rivia que reúne el juego base y todas sus expansiones de historia, al que se ha aplicado una serie de mejoras que le permiten aprovecharse del hardware más reciente, como tiempos de carga reducidos y mejoras visuales. El viaje sigue al brujo en su búsqueda de Ciri a través de un vasto mundo abierto repleto de monstruos, facciones y misiones secundarias. Esta edición incluye mejoras en los sistemas de combate, ajustes en la interfaz de usuario y opciones adicionales de rendimiento y resolución. La nueva versión será gratuita para quienes ya posean al menos el juego base.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 1 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered’ recupera el clásico de acción ambientado en el periodo de los Tres Reinos de China junto con la expansión ‘Xtreme Legends’, que en conjunto ofrece decenas de personajes jugables, escenarios adicionales y varios modos extra. Su propuesta vuelve a apoyarse en grandes batallas contra cientos de soldados al mismo tiempo, aunque esta edición incorpora gráficos renovados, controles adaptados a los sistemas actuales y un nuevo sistema de fusión de armas que permite modificar el equipamiento de los generales.

Listado completo de lanzamientos:

28 de septiembre

‘Antivirus Survivors 2003 Professional’ (PC)

‘Deskrawl: Idle ARPG’ (PC)

‘Keep Driving’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘Unshine Arcade’ (PC)

29 de septiembre

‘The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Gothic II Complete Classic’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘Minecraft Dungeons II’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

‘TOEM 2’ (PC, PS5, Switch)

‘Way of the Hunter 2’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Transport Fever 3’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Nivalis Nights’ (PC)

‘Neighbors: Suburban Warfare’ (Xbox Series)

30 de septiembre

‘Songs of Glimmerwick’ (PC)

‘Middle-earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition’ (Switch 2)

‘Middle-earth: Shadow of War - Definitive Edition’ (Switch 2)

1 de octubre

‘Don’t Fret’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘End of Abyss’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Rayman Legends Retold’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Octopath Traveler’ (Switch 2)

‘Octopath Traveler II’ (Switch 2)

‘Ghost of Yōtei Complete Edition’ (PS5)

‘MXGP 26: The Official Game’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘RetroSpace’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘River City Survivors: Downtown of the Dead’ (iPhone, iPad, Mac, Apple TV)

‘Pusheen’s Place’ (iPhone, iPad, Mac, Apple TV)

2 de octubre

‘Magical Craft: My Enchanted Dress Shop’ (Switch)

Mazmorras, brujos y grandes batallas

Como puedes comprobar, entre nuevas entregas, remasterizaciones y reediciones, la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre propone una programación especialmente nutrida para PC y consolas. Para arrancar, ‘Minecraft Dungeons II’ retoma la formula probada hace seis años, ‘The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered’ recupera la figura de Geralt y ‘Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered’ rejuvenece un título fundamental para la evolución de los musou. A ellos se suman ‘End of Abyss’, ‘Keep Driving’, ‘Rayman Legends Retold’, ‘TOEM 2’ y numerosas producciones independientes que amplían todavía más una semana con opciones para públicos muy distintos.