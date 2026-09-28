Microsoft está "muy contenta" con las reservas de GTA 6 y asegura que baten récords en Xbox

Rockstar todavía no ha publicado el reparto de reservas de 'GTA VI' por plataforma, pero Microsoft ya ha tenido que responder a las informaciones que circulan sobre el asunto. Durante los últimos días se viene hablando de un volumen de preventas muy superior en PS5, pero los de Redmond contraatacan defendiendo que sus propias consolas están registrando resultados históricos.

Matthew Ball, director de estrategia de Xbox, sostiene que las reservas de 'GTA 6' en Xbox guardan "proporción con su cuota de mercado", de ahí que la compañía valore en positivo los resultados. Ball espera además que se rompan nuevos récords durante el otoño.

GTA 6 y su relación con Xbox

Tom Warren, periodista de The Verge especializado en Microsoft, había señalado, citando fuentes internas de Xbox, que PS5 llevaba una clara ventaja en número de reservas de 'GTA VI'. Su información, sin embargo, no incluía porcentajes ni unidades concretas, por lo que no es posible calibrar la diferencia entre ambas consolas.

Además de esta manera, un índice superior en el número total de compras anticipadas en PlayStation no resulta incompatible con los récords mencionados por los empleados de Microsoft. PS5 puede acumular un número superior de reservas y, al mismo tiempo, 'GTA 6' puede estar rompiendo sus límites dentro de Xbox Series.

PlayStation y el lanzamiento de GTA 6

Tampoco podemos obviar que durante las semanas anteriores a su estreno Sony está realizando un esfuerzo considerable, como demuestran los dos mandos DualSense de edición limitada inspirados en el juego, uno negro y otro blanco, ambos diseñados bajo la influencia estética de Vice City y preparados para coincidir con la llegada del título. La propia página oficial de Rockstar muestra además la indicación "Plays Best On PlayStation 5", aunque 'Grand Theft Auto VI' se publicará simultáneamente en ambas consolas.

Las reservas comenzaron oficialmente el pasado 25 de junio y Rockstar Games mantiene su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026. Las versiones digitales podrán comenzar la precarga el 12, una semana antes del estreno, y la edición física incluirá un código de descarga en lugar de un disco.