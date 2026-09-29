¿Está Intergalactic llevando a Naughty Dog hasta el límite? "No estás preparado, es increíble"

Según parece en Naughty Dog recientemente han terminado el rodaje de las secuencias cinematográficas de ‘Intergalactic: The Heretic Prophet’, la próxima superproducción de PlayStation Studios para PS5, algo que Troy Baker ha aprovechado para hablar sobre el trabajo realizado por el equipo dirigido por Neil Druckmann.

En concreto, durante la Ottawa Comiccon, celebrada en Ontario (Canadá), el actor que interpreta a Joel Miller en ‘The Last of Us’ y Samuel Drake en ‘Uncharted 4’ aseguró que el resultado no dejará indiferente a los jugadores. "Se van a quedar asombrados", afirmó antes de insistir: "No están preparados. No están preparados. Esto es increíble".

Baker también explicó que es capaz de percibir parte de las características refinadas por el estudio californiano en sus anteriores producciones, aunque aprecia una identidad diferente. "Siento ‘Uncharted’, siento ‘The Last of Us’, pero también siento algo nuevo", comentó antes de asegurar que el equipo está poniendo a prueba sus propios límites.

Palabras sobre Tati Gabrielle

A renglón seguido, elogió a Tati Gabrielle, actriz responsable de interpretar a la protagonista del juego. Baker compara su elección para encabezar ‘Intergalactic’ al fichaje de Ashley Johnson para encarnar a Ellie en ‘The Last of Us’. "No sé cómo encontró a dos actrices increíbles", explicó al referirse a Neil Druckmann. "Encontró a Ashley para Ellie y a Tati para Jordan. Es increíble. Es su heredera espiritual". Esto no establece ninguna relación narrativa entre ambos personajes, pero nos sirve para explicar la impresión que ha causado Gabrielle y la importancia que Baker concede a su interpretación.

¿Cuándo y dónde se publica Intergalactic?

‘Intergalactic’ se desarrolla para PS5 y todavía no dispone de fecha de lanzamiento. Naughty Dog trabaja en esta nueva licencia desde 2020 y la presentó públicamente durante The Game Awards de diciembre de 2024. Su historia seguirá a Jordan A. Mun, una cazarrecompensas que termina varada en Sempiria, un planeta distante incomunicado del resto de la galaxia durante cientos de años. Para salir de allí tendrá que valerse de sus habilidades e ingenio y tratar de convertirse en la primera persona en más de 600 años capaz de abandonar su órbita.

Esto es lo que sabemos y poco se va a ampliar la información en los próximos meses, ya que el estudio ha confirmado que no ofrecerá nueva información durante el resto de 2026 y se reserva para 2027 una presentación completa del juego. Será entonces cuando podamos conocer mejor la aventura de Jordan y comprobar hasta dónde llegan esos límites a los que se refiere Troy Baker.

También hay novedades sobre de The Last of Us

Las impresiones de Baker se producen apenas un día después de que Naughty Dog aprovechara el The Last of Us Day 2026 para ofrecer algunas revelaciones sobre sus ocupaciones de cara a los próximos años. Neil Druckmann confirmó que el estudio también trabaja en dos nuevos "proyectos" ambientados en el universo de ‘The Last of Us’, ambos todavía en fases muy tempranas, que parecen destinados a ampliar el canon más allá de la ‘Parte II’, aunque por ahora no ha aclarado siquiera si se trata de dos videojuegos.