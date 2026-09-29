¿Qué edición de God of War Laufey necesitas? Esto incluye cada versión

Cuando Sony anunció que Laufey tendría por fin su propia aventura, encontró una respuesta especialmente positiva entre los jugadores que llevaban años queriendo saber más acerca de la esposa de Kratos y madre de Atreus. Ese deseo terminará tomando forma el 16 de febrero de 2027 gracias a ‘God of War Laufey’, aunque antes habrá que resolver una duda mucho más terrenal y escoger edición. Por suerte has llegado al lugar adecuado porque en LD reunimos y ordenamos las dos ediciones que se han confirmado para territorio europeo y los incentivos preparados para aquellos que aseguren una copia antes del lanzamiento.

A modo de anticipo, no está de más recordar que esta nueva aventura seguirá directamente los pasos de Laufey, a la que también conocemos como Faye, esposa de Kratos y madre de Atreus. Tras su muerte, la guerrera despierta en el Omnitiempo, el más allá de los dioses, y pronto descubre que las medidas que había dejado preparadas para proteger a Kratos y Atreus empiezan a venirse abajo, obligándola a actuar antes de que su familia quede expuesta.

¿Qué incluye la reserva?

Reservar cualquier edición permite recibir los siguientes contenidos adicionales:

Conjunto de armadura Último deseo

Apariencia Hojas doradas para Phranque (cosmética)

Paquete de recursos del juego

Estos contenidos forman parte tanto de la Edición Estándar como de la Digital Deluxe, de modo que no será necesario escoger la versión superior para conseguirlos. En las copias físicas de la Edición Estándar, los incentivos se entregarán con un código de descarga, aunque algunos artículos requerirán avanzar en la historia antes de poder utilizarlos.

Edición Estándar:

Juego base

Conjunto de armadura Último deseo – con reserva

Apariencia Hojas doradas para Phranque (cosmética) - con reserva

Paquete de recursos del juego - con reserva

Esta edición se ha configurado pensando en aquellos que opten por centrarse en la campaña de Faye sin asumir un sobrecoste por elementos como equipamiento adicional, la banda sonora o material artístico digital.

Edición Digital Deluxe:

Además del juego base y los incentivos de reserva, esta versión incorpora

Conjunto de armadura de Alquimia oscura

Espada de Alquimia oscura

Graduaciones del arco de Alquimia oscura

Catalizador de Alquimia oscura

Paquete de recursos del juego

Minilibro de arte digital

Banda sonora digital oficial

Parte de este equipamiento modifica la forma de personalizar a Faye durante la aventura, ya que las graduaciones del arco pueden añadir ventajas y los catalizadores proporcionan distintos efectos.

¿Qué edición necesitas?

Si únicamente quieres jugar la nueva historia de Faye, la Edición Estándar ofrece todo el contenido principal y mantiene igualmente los incentivos de reserva. La Digital Deluxe está dirigida a jugadores interesados en disponer de equipamiento adicional, más posibilidades de personalización y extras digitales relacionados al apartado artístico y musical. La decisión es tuya.