Cómo empezar, qué dificultad elegir y qué modos probar primero en Gears of War: E-Day

El lanzamiento de ‘Gears of War: E-Day’ está cada vez más cerca y en The Coalition han actualizado la información relativa a su prometedora campaña de juego, que retrocederá 14 años respecto a la primera entrega para narrar los orígenes de la amenaza Locust, situando a los jugadores junto a un Marcus Fenix más joven y menos experimentado que el soldado curtido que conoceremos años después.

Cómo interpretar la dificultad en Gears of War

Una de las cuestiones iniciales es determinar qué nivel de dificultad es recomendable en cada situación, ya que la serie históricamente se ha caracterizado por ofrecer un shooter exigente en el que resulta fundamental aprovechar las coberturas y escoger bien el armamento. Matt Searcy, director creativo de The Coalition, se ha referido a este tema y explica que el equipo se ha servido de la experiencia adquirida con los sistemas de dificultad de ‘Gears 4’ y ‘Gears 5’. "Por suerte para nosotros, trabajamos mucho en los distintos modos de dificultad de ‘Gears 4’ y ‘Gears 5’, así que creo que pudimos seguir muchos de los mismos patrones".

Según Searcy, aumentar la dificultad no consiste simplemente en hacer que los enemigos sean más resistentes o letales. La estructura de los entornos, armas y según relata, las combinaciones de oponentes, convierten los encuentros en una especie de rompecabezas táctico. "Cuando aumentas la dificultad en Gears, el rompecabezas se vuelve más complejo. Esa es una de las cosas que hace que Gears sea realmente interesante: te obliga a pensar. No se trata sólo de averiguar con qué rapidez eliminar a los enemigos o encontrar el arma más poderosa, sino de idear la mejor estrategia".

El planteamiento también cambiará dependiendo de si jugamos solos o en modo cooperativo. Aquí The Coalition recupera una solución especialmente útil para grupos formados por jugadores de distinta experiencia, ya que cada integrante podrá seleccionar su propio nivel de dificultad. Searcy explica que una persona puede jugar en el nivel más alto y su compañero en Normal dentro de la misma sesión, puesto que el daño y la resistencia se calculan individualmente.

Aquí no basta disparar primero

Los grados de dificultad disponibles serán Informal, Normal, Elevada y Locura. Según Searcy, el modo ideal es Elevada (Hardcore en inglés), aunque el juego comienza de forma predeterminada en Normal. "Puedo decírtelo ahora mismo: es Hardcore", explica el director creativo, apuntando que el propio equipo juega en este nivel. "Hardcore es la mejor manera de vivir esta experiencia", añade antes de señalar que ahí es donde las distintas mecánicas muestran mejor sus posibilidades, donde un error al abandonar cualquier cobertura puede terminar rápidamente con tus huesos en el suelo.

La Horda sigue sus propias reglas

En el Asedio de la Horda se utiliza una escala diferente porque la dificultad recomendada depende del nivel alcanzado por cada clase. Infantry está recomendada para niveles del 10 al 20, Commander para niveles del 20 al 30 y Allfather queda reservada para clases que hayan alcanzado su nivel máximo. Al aumentar la exigencia también crecen las recompensas obtenidas al completar las misiones.

El Asedio de la Horda se divide en tres tipos de misión. Blitz está planteado para sesiones rápidas de unos 15 o 20 minutos; Asedio amplía las operaciones a unos 20-40 minutos y Horda recupera una estructura defensiva de diez oleadas capaz de prolongarse hasta unos 50 o 60 minutos. Las tareas pueden exigir asegurar una posición, calibrar o reparar los dispositivos R.I.G., defenderlos frente a los Locust o resistir las oleadas correspondientes al formato Horda.

Antes de entrar en combate

Los recién llegados y aquellos que lleven tiempo sin jugar a la serie dispondrán además de Boot Camp, un breve curso de entrenamiento para aprender los nuevos controles y mecánicas. Existe además un modo de Entrenamiento de Combate, que amplía esa preparación mediante un mapa multijugador en el que es posible probar armas y generar pequeños encuentros frente a Locust. Por último, Jugadores contra Bots permite practicar mapas y modos antes de entrar en Versus frente a otros jugadores. Cabe recordar que ‘Gears of War: E-Day’ llegará el 6 de octubre a Xbox Series, Xbox en PC y Steam, además de Game Pass Ultimate y PC Game Pass. La Edición Premium y Coleccionista permiten empezar a jugar el 1 de octubre, cinco días antes del estreno general.