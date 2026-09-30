GTA VI te permitirá entrenar, bucear, jugar al minigolf o visitar zoológicos entre otras actividades

Ha llegado más información sobre las actividades de entretenimiento que estarán a disposición de todos los jugadores en la próxima entrega de la serie de Rockstar Games. Como de costumbre, ‘GTA VI’ ofrecerá muchas maneras de pasar tiempo libre cuando no estés ocupado en atracos o misiones y, al igual que en entregas anteriores, el mundo abierto incluirá varias actividades secundarias, como la posibilidad de practicar deportes acuáticos y realizar actividades recreativas para relajarse entre objetivos.

Actividades secundarias y mundo abierto

Sobre este asunto Game Informer destaca especialmente cómo el juego permite practicar salto BASE, kayak y buceo, además de pilotar hidrodeslizadores. También podrás entrenar en el gimnasio, como ya ocurría en ‘GTA San Andreas’, visitar zoológicos o participar en carreras callejeras y todoterreno. También puedes esperar motos acuáticas, minigolf y billar, que amplían todavía más la oferta disponible cuando quieras dejar a un lado las misiones durante un rato. Según cuenta el medio especializado que ha tenido acceso al juego, estas son solo algunas de las actividades que estarán disponibles, por lo que la lista previsiblemente se ampliará conforme se acerque el estreno.

La duración no depende de la estructura narrativa

En cuanto a la duración de la experiencia, Rob Nelson, responsable de desarrollo y codirector de Rockstar North, explicó anteriormente que una de sus sesiones completas rondó las 80 horas e incluyó la historia completa junto a algunos objetivos opcionales con relevancia en la narrativa. No se trata, por tanto, de una duración oficial de la campaña ni de una estimación para completar ‘GTA 6’ al 100%.

Algunas actividades pueden ayudar a desarrollar la relación entre Jason y Lucía, y el estado de ese vínculo puede modificar determinados elementos de la historia, puesto que podrás decidir si ambos mantienen una relación platónica o romántica, aunque ninguna de las dos posibilidades proporciona ventajas en el juego.

En cuanto a estructura narrativa, Nelson ha confirmado que el juego estará organizado en capítulos, una fórmula que ya se empleó con plenas garantías en ‘Red Dead Redemption 2’, aunque el directivo no llegó a establecer esta comparación ni tampoco precisó en cuántos capítulos se dividirá ‘GTA VI’. En cambio, sí sabemos que se publicará el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series.