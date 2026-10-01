Football Manager 27 prepara su regreso en noviembre cargado de cambios

Tras la cancelación de ‘Football Manager 25’, Sports Interactive optó por pasarse dos años sin publicar una nueva entrega de la serie con la intención de aprovechar ese tiempo para trabajar duro de cara al regreso, que se produjo en noviembre de 2025 con ‘Football Manager 26’. Esta edición dio el paso al motor Unity y estrenó una interfaz completamente renovada. ¿El resultado? Meses después, el director de la desarrolladora, Miles Jacobson, terminó reconociendo que varios apartados necesitaban cambios, sobre todo la navegación y la propia interfaz. Pues bien, ahora el equipo confirma el estreno de ‘Football Manager 27’ (FM27) y empieza a mostrar cómo evolucionará la fórmula.

Pitido inicial

Para comenzar, ‘FM27’ estará disponible a partir del 10 de noviembre para PC, PS5, Xbox Series y dispositivos móviles a través de Netflix, además de incorporarse ese mismo día a Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass en consola. En PC llegará a Steam, Epic Games y la aplicación Xbox.

Ahora que tenemos claro cuándo se publica, entramos a revisar en profundidad la información confirmada por Sports Interactive sobre varios aspectos de la jugabilidad y los modos, además de otras características como los cambios realizados en la interfaz y la presentación de los encuentros, junto a los recursos aplicados a la optimización, legibilidad de los menús, rendimiento y personalización.

En este plano, por ejemplo, ahora la interfaz también incorpora tarjetas a pantalla completa, mensajes reorganizados y compatibilidad específica para monitores ultrapanorámicos, además de nuevos recursos de personalización mediante fichas, favoritos y atajos, junto a una navegación que reduce el número de pasos necesarios al desplazarse por las distintas secciones.

Además de aplicar algunos recursos gráficos como un sistema de iluminación actualizado y numerosas animaciones para los jugadores, también hay diferencias con respecto a jugabilidad y contenido, como sorteos de copa, el regreso del último día del mercado de fichajes, un apartado de noticias completamente renovado y una mayor importancia a los datos y estadísticas, como demuestra la vuelta de los mapas de calor.

El ambiente previo al partido

La entrega para la temporada 26/27 también promete una ambientación más realista, tanto durante el encuentro como en todo aquello que sucede a su alrededor, y para ello incorpora nuevos modelos para el público, futbolistas y entrenadores, gradas y estadios adicionales, un sistema que modifica la iluminación y las sombras durante los 90 minutos, lluvia y nieve que cambian el aspecto del césped, césped modelado en 3D, físicas aplicadas al pelo y cinemáticas que varían según el estadio, ubicación y la importancia del encuentro.