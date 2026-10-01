Xbox ya permite reclamar licencias digitales a partir de juegos físicos

Xbox ha extendido a todos los usuarios la función que empezó a probar el 31 de agosto entre miembros de Xbox Insider, que permite introducir un disco compatible de Xbox One o Xbox Series X en una consola provista de lector y reclamar una licencia digital asociada a ese disco. Una vez reclamada, permite acceder a prestaciones digitales como Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming en los títulos compatibles.

Cómo reclamar tus licencias

El procedimiento es bastante sencillo. Al insertar en la consola el disco de un juego compatible que no poseas digitalmente, deberás seleccionar la nueva opción "Reclamar licencia digital" en el menú y, tras hacerlo, será posible canjearla. También puede obtenerse automáticamente al iniciar el juego.

Your discs just got a digital upgrade today! 💿 Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 pic.twitter.com/IVgrV2NY4v — XBOX | Emergence Begins (@XBOX) September 29, 2026

En nuestro caso hemos comprobado el funcionamiento con una copia física de ‘The Witcher 3’ y, una vez completado el proceso, pudimos iniciar el título sin volver a introducir el disco. No obstante, antes de realizar el procedimiento es recomendable revisar una opción de la consola, ya que la reproducción automática puede iniciar la instalación nada más detectar el soporte físico. Por este motivo, la página de soporte de Xbox también sugiere acceder a "Configuración", entrar en "Dispositivos y conexiones", abrir el menú "Disco" y desactivar la opción "Reproducir disco automáticamente".

Sin embargo, conviene conservar siempre los discos originales, ya que la licencia digital sigue ligada a la posesión del soporte físico y la pérdida o venta del disco podría provocar la retirada del acceso digital, en especial si posteriormente otra persona reclama esa misma copia.

Juegos compatibles

Por ahora, no todos los títulos son compatibles, ya que los juegos de Xbox 360 y de la Xbox original están excluidos, además hay algunas editoras que no participan como Square Enix, entre otras. Desde Microsoft restan importancia a todo esto, y se limitan a señalar que la función se estrena para el público general ofreciendo miles de juegos compatibles y que seguirán trabajando para que el catálogo continúe creciendo en los próximos meses.