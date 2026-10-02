Estos 5 juegos de Play Store se pueden descargar gratis por tiempo limitado

Google Play está repleta de juegos y llamar la atención entre tanta competencia no resulta sencillo, sobre todo para producciones que cuentan con un público reducido y comparten espacio en un escaparate saturado de lanzamientos. Por eso, algunos estudios optan por ofrecer sus juegos gratis durante unos días, algo que les permite ganar descargas, y mover el juego fuera de su círculo inicial. Con esto en mente, hemos rebuscado en las entrañas digitales de la plataforma cinco juegos que pueden descargarse sin coste durante un periodo limitado.

Dead God Land - Light Survival

‘Dead God Land - Light Survival’ te lleva hasta un archipiélago plagado de zombis, asaltantes, animales salvajes y distintos grupos de supervivientes. Además de conseguir materiales y levantar un refugio, podrás recorrer más de 30 zonas repartidas entre varias islas, aceptar encargos de comerciantes, encontrar pistas sobre la historia del lugar, pescar, cazar y preparar equipamiento para afrontar expediciones cada vez más peligrosas. La edición Premium añade elementos como la reparación de armas y armaduras, la posibilidad de recuperar tus pertenencias después de morir y menores tiempos de espera para recuperar energía.

Tokyo Debunker: Urban Legends

‘Tokyo Debunker: Urban Legends’ combina características de rol, narrativa y elementos sobrenaturales en una misteriosa versión de Tokio. Aquí sigues a estudiantes que investigan leyendas urbanas y fenómenos inexplicables, algo que nos permitirá conocer tanto a los personajes como sus motivaciones, investigando sucesos y participando en diversas actividades.

Live or Die: Survival Pro

‘Live or Die: Survival Pro’ apuesta por un derivado de supervivencia postapocalíptica de corte más tradicional, donde tendrás que reunir recursos, fabricar armas y armaduras, mejorar tu refugio y limpiar búnkeres repletos de amenazas. También podrás cultivar alimentos, cazar, reparar vehículos y participar en incursiones contra otros supervivientes. El juego se puede disfrutar sin conexión y propone más de un centenar de objetos para fabricar y utilizar durante las expediciones.

Evertale

‘Evertale’ es un juego de rol que combina aventura, batallas por turnos y captura de monstruos. Esta fórmula de juego te invita a recorrer un mundo de fantasía, reclutar criaturas, combatir adversarios y desarrollar diferentes estrategias para avanzar en la aventura. La historia principal se puede disfrutar sin conexión y permite capturar, entrenar y evolucionar a más de 180 criaturas y guerreros, en tanto que las modalidades online incluyen PvP, gremios y eventos semanales.

Slime Legends - Survivor

‘Slime Legends - Survivor’ combina elementos de rol inactivo y supervivencia con sesiones en las que controlas a un slime que debe combatir grandes grupos de enemigos. Durante las batallas puedes obtener nuevas habilidades, mejorar al personaje y luchar por distintas mazmorras hasta enfrentarte a jefes cada vez más duros.

Todos ganan

Este tipo de promociones permite a los estudios multiplicar las descargas durante unos días en una tienda donde resulta fácil pasar desapercibido y, al mismo tiempo, ofrece a los jugadores la posibilidad de descubrir títulos que quizá no habrían probado pagando. Durante unos días, unos consiguen nuevos usuarios y los otros amplían la biblioteca sin gastar dinero, por eso estas ofertas siguen apareciendo de forma regular en Google Play.