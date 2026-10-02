QSSR: Analizamos la versión de escalado por IA que ha llegado por sorpresa al modelo base de PS5

Sin ningún tipo de aviso previo, los ingenieros de Sony han revelado lo que han llamado "Quick Spectral Super Resolution" (QSSR), una tecnología diseñada para ofrecer en PS5 un escalado de imagen derivado del PSSR utilizado en PS5 Pro. Para que nos hagamos una idea aproximada de lo que ofrece esta solución técnica, los especialistas de Digital Foundry han publicado un extenso análisis repleto de detalles técnicos.

Por ejemplo, han comprobado que esta nueva tecnología de escalado basada en aprendizaje automático para el modelo estándar de PS5 ofrece resultados especialmente buenos, a pesar de sus limitaciones frente a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), para PS5 Pro. La consola de mitad de generación dispone de hardware específico destinado al aprendizaje automático, capaz de ejecutar estas tareas de manera mucho más rápida. En el caso de QSSR, sin embargo, el procesamiento adicional obliga a realizar ciertas optimizaciones y, en situaciones concretas, a reducir la resolución interna para mantener el rendimiento.

Rendimiento del QSSR en las pruebas

Las mediciones muestran que, en el caso específico de ‘Marvel Lobezno’, escalar una imagen de 864p a 1440p tiene un coste adicional de entre 1,5 y 1,8 milisegundos frente al sistema anterior de Insomniac, equivalente a unos 8-10 fotogramas por segundo cuando la tasa queda desbloqueada. En el modo rendimiento normal a 60 FPS, la resolución interna variable compensa buena parte de esa carga y permite mantener una tasa similar partiendo de una resolución inferior. Al orientar la salida hacia 2160p, el coste asciende a unos 4,4 milisegundos por fotograma, una carga bastante mayor para la PS5 estándar y una muestra de por qué 1440p resulta un objetivo mucho más apropiado para esta tecnología.

‘Lobezno’es el juego donde la diferencia al activar QSSR resulta más evidente, ya que en ‘Ghost of Yōtei’, en cambio, las ventajas son más discretas debido a que su sistema anterior ya ofrecía una buena calidad de imagen. En el título de Sucker Punch, el QSSR proporciona una tasa de fotogramas muy parecida a la de AMD FSR 3 en el modo rendimiento desbloqueado con VRR, aunque todavía falta comprobar si ambas parten exactamente de las mismas resoluciones de salida antes de equipararlas.

QSSR llegará a más juegos de PS5

El trabajo necesario para añadir QSSR a juegos que ya utilizan PSSR tampoco requiere grandes cambios. Daniel Craig, ingeniero jefe de I+D gráfico de Sony Interactive Entertainment, explica que QSSR funciona básicamente como sustituto directo en esos casos y que la puesta a punto puede requerir apenas unos días, por ejemplo, para retocar parámetros relacionados con la carga de texturas.

Sony ha confirmado además que QSSR estará disponible para todos los desarrolladores de PlayStation, por tanto, su uso también podrá extenderse a producciones externas. Por el momento, ‘Lobezno’ y ‘Ghost of Yōtei’ son los primeros títulos compatibles, pero la intención es facilitar su adopción en más juegos de PS5 durante los próximos meses.