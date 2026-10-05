Estrenos de Videojuegos: Gears of War, Kingdom Hearts y más del 5 al 9 de octubre

Aquí estamos puntuales una semana más con el repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del ocio electrónico. Entre el 5 y el 9 de octubre puedes esperar nuevos títulos para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, dentro de una semana especialmente generosa en novedades que alterna grandes producciones con propuestas independientes igual de atractivas

Comenzamos por ‘Gears of War: E-Day’, que supone el regreso de la serie canónica tras varios años sin una nueva entrega de estas características con una precuela que sitúa a Marcus Fenix y Dominic Santiago durante los primeros compases de la invasión Locust. También se publica ‘Star Wars: Galactic Racer’, que propone una experiencia de velocidad desarrollada por Fuse Games que traslada las competiciones ilegales a distintos planetas durante los primeros años de la Nueva República.

Del mismo modo puedes esperar el estreno de ‘Kingdom Hearts Collection [I ~ III]’, una recopilación que compila buena parte de la historia protagonizada por Sora, Donald y Goofy, además de ‘Clive Barker’s Hellraiser: Revival’, nueva incursión de la licencia en el terror de supervivencia. Tampoco nos olvidamos de ‘Dragon’s Dogma II’ que se amplía gracias a ‘Dark Arisen’, una expansión diseñada para prolongar la aventura de Capcom. A su lado encontramos ‘AION 2’, ‘Forever Ago’, ‘Neon Abyss 2’, ‘Silver Pines’, ‘Permafrost’ y ‘Truckful’, entre muchas más producciones. Más abajo encontrarás los títulos seleccionados y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

Gears of War: E-Day - 6 de octubre

Plataformas: Xbox Series y PC

‘Gears of War: E-Day’ es una precuela de la serie de Microsoft que retrocede catorce años respecto al primer ‘Gears of War’ para acompañar a Marcus Fenix y Dominic Santiago durante los primeros compases de la irrupción Locust en la superficie de Sera. La historia vuelve al Día de la Emergencia para contar cómo comenzó la guerra y recuperar una etapa de ambos personajes muy anterior a su incorporación al Escuadrón Delta.

‘Gears of War: E-Day’ recupera los tiroteos en tercera persona y el sistema de coberturas que siempre ha acompañado a la serie, aunque The Coalition ha revisado la movilidad de los personajes para dar más libertad durante los combates. La campaña puede jugarse en solitario, en cooperativo local para dos personas en consola o por internet para hasta cuatro jugadores, junto a distintos modos multijugador competitivos y una nueva versión del modo Horda.

Star Wars: Galactic Racer - 6 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

‘Star Wars: Galactic Racer’ propone un nuevo formato de carreras en el universo de ‘Star Wars’ de la mano de Fuse Games, estudio fundado por antiguos miembros de Criterion y Electronic Arts que participaron anteriormente en títulos de ‘Burnout’ y ‘Need for Speed’. La historia está protagonizada por Shade, un piloto que entra en la Liga Galáctica durante los primeros años de la Nueva República y trata de progresar dentro de este campeonato clandestino.

Las carreras permiten ponerse al volante de varios tipos de vehículos repulsores, entre ellos landspeeders, speeder bikes y skim speeders, cada uno mediante un comportamiento distinto en pista. La campaña avanza a través de varios intentos en los que se eligen vehículo, modificaciones y prueba antes de regresar a la competición, junto a modalidades adicionales y opciones multijugador.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival - 8 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘Clive Barker’s Hellraiser: Revival’ propone una experiencia de terror y supervivencia en primera persona protagonizada por Aidan, que deberá utilizar la Configuración Génesis, una misteriosa caja ligada al Laberinto, durante su intento por rescatar a Sunny. El relato recupera además a Pinhead y plantea un episodio inédito inspirado en la mitología de ‘Hellraiser’.

La Configuración Génesis es una de las piezas centrales de la historia y funciona como una evolución de las cajas-puzzle de ‘Hellraiser’, artefactos capaces de establecer contacto entre el mundo humano y el Laberinto, la dimensión gobernada por los cenobitas. Aidan puede recurrir a sus poderes durante los combates y combinarlos junto a su arsenal para enfrentarse a cultistas, criaturas y a estos seres sobrenaturales, encabezados nuevamente por Pinhead. La campaña desarrolla una historia inédita alrededor de un ritual relacionado directamente con este personaje, llevando al protagonista por distintos lugares ligados al Laberinto durante su intento por recuperar a Sunny.

Kingdom Hearts Collection [I ~ III] - 8 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series y Switch 2

‘Kingdom Hearts Collection [I ~ III]’ reúne buena parte de la historia protagonizada por Sora, Donald y Goofy a través de las principales entregas publicadas durante la etapa del Buscador de la Oscuridad. El paquete incluye ‘Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX’, ‘Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue’ y ‘Kingdom Hearts III + Re Mind’, tres recopilaciones que abarcan buena parte del viaje de Sora antes de la siguiente etapa de la serie.

El conjunto incluye juegos completos, episodios complementarios, secuencias cinematográficas remasterizadas y contenidos adicionales publicados durante esta etapa de la serie, ofreciendo así un repaso muy amplio al viaje de Sora antes de que su historia continúe en ‘Kingdom Hearts IV’.

Listado completo de lanzamientos:

5 de octubre

‘AION 2’ (PC)

‘Ratchet & Clank: Ranger Rumble’ (iPhone, iPad)

6 de octubre

‘Gears of War: E-Day’ (PC, Xbox Series)

‘Star Wars: Galactic Racer’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Disney Epic Mickey: Rebrushed’ (Switch 2)

7 de octubre

‘Highway Blossoms: Gold Rush Edition’ (Switch)

‘Sip Fisher’ (Switch)

‘Yes, Your Grace 2: Snowfall’ (iPhone, iPad)

‘Hidden Dogs’ (Xbox)

‘Titanic Escape Simulator’ (Xbox, PC)

‘Voltaire: The Vegan Vampire’ (Xbox, PC)

8 de octubre

‘Clive Barker’s Hellraiser: Revival’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Echo Weaver’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Forever Ago’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Neon Abyss 2’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Order of the Sinking Star’ (PC, PS5, Switch 2)

‘Silver Pines’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

‘Deck of Haunts’ (Xbox)

‘Kingdom Hearts Collection [I ~ III]’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Gear.Club Unlimited 3’ (Xbox Series, PC)

‘myPOPGOES’ (Xbox, PC)

‘Thunder Hoop Collection’ (Xbox, PC)

‘Ultimate Admiral: Dreadnoughts’ (Xbox, PC)

‘Rainbow Islands CS’ (Switch)

‘Heroic Songs: the Remix!’ (Switch)

9 de octubre

‘Dragon’s Dogma II: Dark Arisen’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Permafrost’ (PC)

‘PAPERHEAD’ (PC)

‘Truckful’ (PC)

Mucho donde escoger

Como puedes comprobar, la semana del 5 al 9 de octubre llega bien surtida para PC, consolas y dispositivos móviles. ‘Gears of War: E-Day’ ocupa un lugar de privilegio con la aventura de Marcus Fenix y Dominic Santiago durante los primeros compases de la invasión Locust. Por su parte, ‘Star Wars: Galactic Racer’ propone carreras clandestinas durante los primeros años de la Nueva República, ‘Kingdom Hearts Collection [I ~ III]’ repasa buena parte del viaje de Sora y ‘Clive Barker’s Hellraiser: Revival’ recupera a Pinhead para una historia de terror en primera persona. También se publica la expansión ‘Dragon’s Dogma II: Dark Arisen’, junto a ‘AION 2’, ‘Forever Ago’, ‘Silver Pines’, ‘Permafrost’, ‘Truckful’ y numerosas producciones independientes que completan una semana especialmente generosa en estrenos.