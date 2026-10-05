¿GTA 6 podría ser el primer juego de la saga con sexo explícito? Sus nuevas clasificaciones revelan algo

Si bien en los juegos anteriores a 'GTA VI' ya existía algo de contenido sexual, la próxima entrega podría abordar este tema de forma menos recatada. Al menos, eso sugieren las advertencias publicadas en Australia y Nueva Zelanda. Vamos directamente al asunto, porque las fichas regionales de PlayStation Store en estos países advierten de la presencia de "escenas de sexo".

Un tipo de contenido recurrente

En Australia, además, el organismo oficial de clasificación utiliza expresamente esa misma denominación y concede al juego la clasificación R18+. Sin embargo, aún no se ha concretado qué contexto tendrán estas secuencias, cuántas habrá ni hasta dónde llegará su grado de explicitud.

El precedente que más revuelo causó se remonta a 2005 con 'GTA: San Andreas' a raíz del contenido llamado 'Hot Coffee', que estaba incluido en el juego original, pero no podía utilizarse durante una sesión normal, aunque terminó siendo habilitado a través de modificaciones externas. El caso tuvo especial repercusión en Estados Unidos, donde el ESRB sustituyó temporalmente la clasificación Mature, destinada a mayores de 17 años, por Adults Only, su categoría más restrictiva y reservada a mayores de 18. En Europa no se produjo un cambio equivalente, ya que 'San Andreas' contaba previamente con PEGI 18, la calificación máxima del sistema europeo. Rockstar terminó publicando una nueva versión sin 'Hot Coffee', tras lo cual el juego recuperó la clasificación original en Estados Unidos.

GTA 6 aún guarda muchos misterios

En realidad, la franquicia nunca ha prescindido por completo de contenido sexual. 'GTA V', por ejemplo, ya recibió advertencias por desnudez y contenido sexual, exactamente dos de las descripciones que también se reproducen en 'GTA 6'. Su clasificación detalla además distintos actos sexuales relacionados con prostitutas, algunos mostrados desde una perspectiva cercana.

En realidad, los documentos de los distintos territorios no emplean la misma terminología. En Australia y Nueva Zelanda se habla de 'escenas de sexo'. Por su parte, en Estados Unidos el ESRB utiliza las expresiones 'Strong Sexual Content' y 'Nudity', sin detallar qué secuencias concretas han motivado esas advertencias. Rockstar presenta la relación entre Jason y Lucía como una parte fundamental de la historia y sus materiales dejan patente que ambos dependerán estrechamente el uno del otro durante la trama. Por ahora, sin embargo, no existe mención alguna de que estas escenas mencionadas por las fichas estén protagonizadas por ellos.

Una historia por descubrir

Entre los elementos que dificultan anticiparse a cómo el juego abordará la cuestión del sexo se encuentra la forma en que se está promocionando. A pesar de contar incluso con 'Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida', un especial de Netflix de unos 27 minutos compuesto íntegramente por imágenes capturadas del juego en PS5, muchos detalles de jugabilidad e historia permanecen todavía reservados para el estreno, previsto para el 19 de noviembre de este año.