Call of Duty: Modern Warfare 4 ya dispone de una guía completa de Hajin y de la experiencia en DMZ

Activision e Infinity Ward han revelado nuevos detalles sobre la DMZ en ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’, incluyendo la zona de exclusión de Hajin, la Base de Operaciones Avanzada (FOB), sistemas de progresión, amenazas, vehículos y más de 60 ubicaciones identificadas. El juego se lanzará el 23 de octubre para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

La DMZ de ‘Modern Warfare 4’ tendrá su propia base de operaciones avanzada (FOB) y sistema de progresión. Es decir, en DMZ, podrás entrar a Hajin solo o en equipo para recolectar recursos, completar objetivos, enfrentarte a fuerzas controladas por el juego y operadores rivales, e intentar extraer el botín. El modo tendrá una progresión independiente, del nivel 1 al 70, que irá desbloqueando recursos y nuevas posibilidades para despliegues posteriores.

Base de Operaciones Avanzada

La base de operaciones avanzada funcionará como centro de preparación entre incursiones, aunque inicialmente, ofrecerá estaciones para la gestión de operadores, almacenamiento y configuración de armamento, consulta de órdenes, pruebas de armas en el campo de tiro y acceso a kits de supervivencia. A medida que progreses, desbloquearás otras estaciones, como una impresora 3D para fabricar equipo, armero, un vendedor de inventario rotativo, panel de jefes para obtener información sobre los objetivos, marcador de recompensas y un estuche para las chapas obtenidas de operadores derrotados, hasta superar la docena de estaciones disponibles en la base. La FOB también servirá como punto de partida para cada nuevo despliegue en Hajin.

Combate, saqueo y objetivos

El progreso durante los despliegues se calculará en función de tres pilares, combate, saqueo y objetivos. El rendimiento en estas áreas contribuirá a la clasificación del jugador en el informe posterior a la incursión, que irá de F a S++.

Antes de entrar en Hajin podremos elegir tres tipos de despliegue, misiones de historia, Operaciones Dinámicas y exploración libre. Las primeras permiten repetir objetivos narrativos repartidos por la zona, las Operaciones Dinámicas ofrecen dinero de DMZ, experiencia y suministros progresivamente mejores, y la exploración libre permite entrar sin una misión concreta.

Este modo también incluirá Operaciones Secundarias, actividades de menor intensidad que podremos encontrar en Hajin para recuperar suministros perdidos, reparar vehículos o subir a torres dañadas que revelen la ubicación aproximada de un teniente. Por su parte, las Operaciones Dinámicas podrán seleccionarse antes del despliegue o activarse ya dentro de Hajin a través de teléfonos. Los tenientes y comandantes repartidos por el mapa serán objetivos de mayor riesgo, ofreciendo recursos y objetos adicionales para el desarrollo de las bases de operaciones avanzadas (FOB).

Hajin tendrá más de 60 ubicaciones identificadas

La zona de exclusión de Hajin estará dividida entre regiones de Corea del Norte y Corea del Sur, abarcará más de 60 ubicaciones identificadas por su nombre y asignará a cada zona un nivel de amenaza propio, capaz de aumentar si la actividad de los jugadores atrae la atención de las fuerzas enemigas.

La guía recoge la Prisión Política n.º 14, que alberga el complejo fortificado conocido como La Ciudadela; la Base Aérea de Chang-san, dotada de una red subterránea de túneles; y el Reactor Nuclear de Haneul, repleto de vapor radiactivo y cuyo acceso exige protección radiológica y máscara antigás.

En la zona urbana, The Grid será un sector comercial fortificado en la ciudad de Hajin; el centro comercial NuriGO dispondrá de una extensa área subterránea sin electricidad donde se recomienda utilizar visión nocturna. El Hospital General de Mirae, por su parte, dispondrá de pasillos codificados por colores y áreas de triaje en sus alrededores.

La pantalla de visualización frontal (HUD) indicará el nivel de amenaza de cada región, de bajo a extremo, y los enfrentamientos prolongados podrán provocar la llegada de refuerzos más numerosos, unidades especializadas y apoyo aéreo.

Vehículos para cruzar la zona de exclusión

Hajin contará con transporte terrestre, acuático y aéreo que necesitará combustible y reparaciones en estaciones repartidas por el mapa, entre ellos el sedán, la autocaravana, el Grizzly, el Polaris Dagor A1, el LTV, varios camiones y la plataforma D50 Radar, equipada además con un dron.

En el aire puedes esperar helicópteros ligeros y pesados, y las zonas acuáticas podrán recorrerse en lanchas neumáticas semirrígidas; la región dispondrá además de un tren civil automatizado y un monorraíl, ambos reservados al transporte y fuera del control directo de los jugadores. ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ ofrecerá acceso anticipado a la campaña a partir del 16 de octubre para aquellos que reserven las ediciones digitales Estándar o Vault, una semana antes de su publicación mundial.