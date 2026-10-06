¿Juegas a FC 27 tal y como viene de serie? Con estos parámetros puedes liberar todo tu potencial

Si estás a punto de comenzar a dar tus primeras patadas en 'EA Sports FC 27', merece la pena emplear unos minutos a preparar correctamente las opciones del juego, especialmente aquellas relacionadas con los controles, ya que una buena configuración permite responder mejor durante los encuentros y evita cambios de configuración al pasar de un modo a otro. Por suerte, estás en el sitio adecuado, porque en LD hemos seleccionado y ordenado los parámetros que pueden ayudarte a rendir mejor, sacar todo tu potencial y acercarte al nivel de un auténtico clase mundial.

Valores predeterminados

Para comenzar, lo primero es elegir el preajuste "Competitivo", ya que emplea los mismos controles en todos los modos confeccionados para este tipo de juego y reduce cierta desorientación al cambiar de modalidad. Una vez aplicado, modifica los siguientes parámetros:

Disparos

Disparos automáticos: No

Cabezazos asistidos: No

Precisión de tiro asistida: Precisión, aunque puedes utilizar Asistido si todavía estás aprendiendo a disparar

Pases

Transición automática: No

Asistencia en pases al hueco: Asistida

Pase elevado al hueco: Semi

Asistencia en pases rasos: Semi

Asistencia en centros: Semi

Asistencia en pases altos: Asistida

Bloqueo del receptor del pase: Tarde

Sensibilidad del pase de precisión: Normal

Defensa

Entradas automáticas: No

Asistencia en entradas: Direccional

Entradas: Manual

Defensa: Defensa táctica

Faltas tácticas: Sí

Asistencia para interceptar pases: Sí

Cambio de jugador

Cambio automático: Balones altos y sueltos

Asistencia de movimiento tras cambio automático: Ninguna

Cambio mediante joystick derecho: Clásico

Referencia del cambio mediante joystick derecho: Basado en el balón

Sensibilidad del joystick derecho: 5

Próximo cambio de jugador: Más cercano al balón

Calibración del tiempo de reacción: No

Sensibilidad de calibración del tiempo de reacción: 6

Fijación de jugador: No

Regate, portero y preferencias de control

Movimientos de habilidad simplificados: No

Asistencia en paradas: Asistida

Velocidad de movimiento de la cámara: Predeterminada

Reasignación del joystick derecho: No

Intercambio de funciones L1/R1 y L2/R2 en PlayStation, LB/RB y LT/RT en Xbox: No

Disparo analógico: No

Gatillos adaptativos y respuesta háptica, únicamente en PS5: No

Si utilizas DualSense en PS5, recomendamos desactivar tanto la respuesta háptica como la resistencia de los gatillos adaptativos, ya que ambas funciones pueden resultar molestas durante encuentros competitivos y añadir resistencia innecesaria en acciones que requieren rapidez. A todo esto, ¿ya has visto cómo 'FC 27' cambia su forma de jugar al reducir la defensa automática e introducir nuevos saques de esquina?