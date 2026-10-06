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¿Juegas a FC 27 tal y como viene de serie? Con estos parámetros puedes liberar todo tu potencial

Buena parte de la respuesta depende de cómo prepares tus controles, especialmente al defender, seleccionar futbolistas o ejecutar pases de precisión

Oscar Torroba -
Buena parte de la respuesta depende de cómo prepares tus controles, especialmente al defender, seleccionar futbolistas o ejecutar pases de precisión
EA Sports

Si estás a punto de comenzar a dar tus primeras patadas en 'EA Sports FC 27', merece la pena emplear unos minutos a preparar correctamente las opciones del juego, especialmente aquellas relacionadas con los controles, ya que una buena configuración permite responder mejor durante los encuentros y evita cambios de configuración al pasar de un modo a otro. Por suerte, estás en el sitio adecuado, porque en LD hemos seleccionado y ordenado los parámetros que pueden ayudarte a rendir mejor, sacar todo tu potencial y acercarte al nivel de un auténtico clase mundial.

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Valores predeterminados

Para comenzar, lo primero es elegir el preajuste "Competitivo", ya que emplea los mismos controles en todos los modos confeccionados para este tipo de juego y reduce cierta desorientación al cambiar de modalidad. Una vez aplicado, modifica los siguientes parámetros:

Disparos

Disparos automáticos: No
Cabezazos asistidos: No
Precisión de tiro asistida: Precisión, aunque puedes utilizar Asistido si todavía estás aprendiendo a disparar

Pases

Transición automática: No
Asistencia en pases al hueco: Asistida
Pase elevado al hueco: Semi
Asistencia en pases rasos: Semi
Asistencia en centros: Semi
Asistencia en pases altos: Asistida
Bloqueo del receptor del pase: Tarde
Sensibilidad del pase de precisión: Normal

Defensa

Entradas automáticas: No
Asistencia en entradas: Direccional
Entradas: Manual
Defensa: Defensa táctica
Faltas tácticas: Sí
Asistencia para interceptar pases: Sí

Cambio de jugador

Cambio automático: Balones altos y sueltos
Asistencia de movimiento tras cambio automático: Ninguna
Cambio mediante joystick derecho: Clásico
Referencia del cambio mediante joystick derecho: Basado en el balón
Sensibilidad del joystick derecho: 5
Próximo cambio de jugador: Más cercano al balón
Calibración del tiempo de reacción: No
Sensibilidad de calibración del tiempo de reacción: 6
Fijación de jugador: No

Regate, portero y preferencias de control

Movimientos de habilidad simplificados: No
Asistencia en paradas: Asistida
Velocidad de movimiento de la cámara: Predeterminada
Reasignación del joystick derecho: No
Intercambio de funciones L1/R1 y L2/R2 en PlayStation, LB/RB y LT/RT en Xbox: No
Disparo analógico: No
Gatillos adaptativos y respuesta háptica, únicamente en PS5: No

Si utilizas DualSense en PS5, recomendamos desactivar tanto la respuesta háptica como la resistencia de los gatillos adaptativos, ya que ambas funciones pueden resultar molestas durante encuentros competitivos y añadir resistencia innecesaria en acciones que requieren rapidez. A todo esto, ¿ya has visto cómo 'FC 27' cambia su forma de jugar al reducir la defensa automática e introducir nuevos saques de esquina?

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