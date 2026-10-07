Dos misteriosos dispositivos de Sony alimentan las sospechas sobre nuevos modelos de PS Portal

Desde su lanzamiento en 2023, PS Portal ha ido ampliando sus funciones y características gracias a los avances tecnológicos que se han sucedido en los últimos años en servicios como el juego remoto y desde la nube, algo que según parece ha desembocado en dos nuevas certificaciones correspondientes a productos de Sony, cuyos registros señalan hacia una posible revisión del sistema portátil de la familia PlayStation.

Aunque la compañía todavía no ha presentado oficialmente ninguno de estos modelos, la Wi-Fi Alliance, organismo internacional encargado de certificar dispositivos que cumplen los estándares Wi-Fi, ha validado los modelos CFI-Y2000 y CFI-Y2105, que incorporan Android 15 y admiten las bandas de 2,4 y 5 GHz, aunque prescinden de la banda de 6 GHz. Además, tanto la numeración como el sistema operativo utilizado por ambos dispositivos coinciden en varios puntos respecto a PlayStation Portal y los documentos aportan indicios suficientes para relacionarlos respecto a una posible revisión del portátil, aunque todavía faltan datos para saber si realmente estamos ante la rumoreada versión OLED.

Los documentos anticipan detalles

En los registros, ambos productos se clasifican como consolas o periféricos para videojuegos y emplean Android 15, un detalle especialmente significativo porque PlayStation Portal también funciona sobre Android, a diferencia de PS5 y su sistema operativo propio, de modo que la documentación encamina estas referencias hacia una revisión del dispositivo portátil antes que hacia una nueva consola doméstica.

Según la numeración, la familia PlayStation Portal utiliza las referencias CFI-Y1000, CFI-Y1001 y CFI-Y1016 en función del territorio, mientras que en España el modelo disponible actualmente responde al código CFI-Y1016, por lo que CFI-Y2000 y CFI-Y2105 parecen indicar una revisión posterior del hardware, posiblemente en dos variantes, aunque Sony no explica públicamente la lógica de estos códigos. Aparte de eso, la documentación apenas profundiza en el hardware, salvo por la presencia de una toma de auriculares de 3,5 mm y un puerto USB reservado a la carga, sin aportar especificaciones acerca de la pantalla, batería o el precio.

La conexión Wi-Fi no cambia frente al modelo actual

Ambos dispositivos están certificados para Wi-Fi 1x1 en las bandas de 2,4 y 5 GHz, sin la banda de 6 GHz y aparentemente sin antenas adicionales, características que no anticipan una evolución importante en este apartado respecto a PS Portal, aunque Sony sí ha explicado por qué sigue viendo posibilidades en este tipo de dispositivos. Durante una reunión de negocios celebrada el 5 de junio, la dirección de la compañía afirmó que la transmisión en la nube requiere poca memoria, circunstancia que hace este formato cada vez más atractivo como alternativa de menor coste en un mercado donde el precio de la memoria continúa aumentando.

Muchas preguntas sin respuesta

Al margen de PlayStation Portal, desde hace tiempo circulan informaciones que apuntan al desarrollo de un dispositivo portátil capaz de ejecutar juegos de PS5 de forma nativa y basado en tecnología gráfica AMD de nueva generación. Se trataría de un proyecto independiente de estos dos modelos certificados y Sony todavía no ha anunciado oficialmente su existencia ni una posible fecha de lanzamiento.