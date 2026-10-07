Halloween se apodera de Red Dead Online y deja recompensas por cuatro hasta noviembre

La temporada de Halloween ya se extiende por la frontera de ‘Red Dead Online’, donde las noches empiezan a llenarse de sucesos difíciles de explicar, criaturas inquietantes y amenazas distintas de los peligros que suele esconder el Salvaje Oeste. Precisamente por esto, durante todo el mes, investigar los fenómenos de ‘Relatos curiosos del Oeste’ permitirá obtener el cuádruple de RDO$, oro y EXP, entre zombis errantes, los temibles Hombres del Pantano y testimonios acerca de un extraño ser artificial.

A las armas

Por su parte ‘A las armas: Halloween’ recupera sus escenarios infestados de amenazas sobrenaturales y ofrece el triple de RDO$, oro y EXP entre aquellos que consigan resistir sus oleadas, al tiempo que Rockstar añade recompensas especiales, artículos temporales y el regreso del Pase de Halloween 2.

Las actividades temáticas permanecerán activas durante todo el mes y varias de ellas permiten conseguir objetos que normalmente no están disponibles. Solo por entrar en ‘Red Dead Online’ se recibe el abrigo Fernwater, y aquellos que jueguen como Naturalistas obtendrán además la máscara Irontooth. Cazar un animal legendario o tomar una muestra permitirá recibir el gesto Desafiante.

‘A las armas: Halloween’ guarda varias de las recompensas más interesantes del evento, ya que al alcanzar la oleada 5 en cualquiera de sus mapas permitirá conseguir el atuendo Rowberrow y el gesto Banjo imaginario. Los que logren sobrevivir hasta la oleada 10 recibirán el gesto Golpes de pecho junto a un lingote de oro. El evento también entregará el triple de RDO$, oro y EXP durante todo el periodo de Halloween.

El Naturalista también recibe bonificaciones

Los jugadores que hayan optado por el rol de Naturalista también tendrán razones para regresar a la frontera durante octubre, ya que las ventas de muestras de fauna salvaje concederán el triple de RDO$, EXP y EXP de rol durante todo el mes y, además, entre el 6 y el 12 de octubre bastará vender una muestra para recibir un abrigo gratis. Del 13 al 19 de octubre, ganar en las series semanales permitirá obtener el mapa del tesoro de North Clingman; entre el 20 y el 26, completar cualquier contrato de ‘Blood Money’ entregará un arma gratis y, finalmente, del 27 de octubre al 2 de noviembre, jugar a los 10 mapas de ‘A las armas: Halloween’ permitirá conseguir la chaqueta Benbow.

Las series de Halloween también entregarán el triple de RDO$ y EXP durante todo el periodo. Del 6 al 12 de octubre estará disponible la Serie de Halloween 1; del 13 al 19, la Serie de Halloween 2; del 20 al 26 llegará la Serie de Halloween extrema 1 y, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, la programación terminará tras la Serie de Halloween extrema 2.

Regresa el Pase de Halloween 2

Rockstar recupera además el Pase de Halloween 2 junto a varias prendas que vuelven a estar disponibles durante tiempo limitado, entre ellas las polainas de piel, los pantalones con nudos, el sombrero Folwell y el poncho Prieto.

La actualización incorpora igualmente un atuendo gratuito inspirado por la comunidad y formado por sombrero blando desgastado, guardapolvo de cuero, sobrecamisa de obrero para personajes femeninos o camisa Lautnip para personajes masculinos, pantalones de cuero, polainas militares, guantes de cuero, pañuelo y botas roper desgastadas.

Durante el evento, los viajes rápidos, la munición tranquilizante y los tomahawks serán gratuitos, el kit de toma de muestras costará 10 lingotes de oro menos y las máscaras de Halloween de Madam Nazar, las armas cuerpo a cuerpo, cortes de pelo, dentaduras, maquillaje y parches para los ojos tendrán un 50% de descuento. A estas rebajas se suma un 40% menos en los artículos de los niveles Principiante, Promesa y Constante del rol de Naturalista, atuendos de Cripps, perros del campamento, caballos percherones irlandeses y fox trotter de Missouri, además de abrigos y bandoleras.

Dónde y cuándo

Halloween seguirá apoderándose de la frontera hasta el 2 de noviembre, varias semanas en las que se podrán aprovechar las bonificaciones, recuperar recompensas antiguas y volver a plantar cara a los sucesos sobrenaturales de ‘Red Dead Online’. El juego está disponible en PS4, Xbox One y PC, además de poder jugarse en PS5 y Xbox Series mediante retrocompatibilidad.