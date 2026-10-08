P.T.: La influyente demo de terror de Hideo Kojima y Guillermo del Toro se puede jugar en PC sin emulador

Doce años después de su estreno exclusivo en PS4, 'P.T.', la inquietante demostración de terror creada por Hideo Kojima en 2014 como anticipo de 'Silent Hills', ya se puede ejecutar en PC gracias al trabajo de un programador independiente. El proyecto original fue cancelado por Konami en 2015 y la prueba desapareció de PS Store ese mismo año, aunque su peculiar pincelada de terror psicológico incluso influyó en algunas bases del género.

El responsable de esta adaptación es LoreanXavier, que ha reconstruido el funcionamiento del juego en C++ y utiliza los archivos originales de PS4 para reproducir sus escenarios, personajes, sonidos y secuencias, así que no es necesario recurrir a un emulador. Esta versión permite jugar a 60 imágenes por segundo, utilizar teclado y ratón, elegir diferentes resoluciones y activar tecnologías de escalado como DLSS y FSR, además de otras opciones gráficas que no estaban disponibles en la consola original. La adaptación se puede descargar gratis a través de GitHub, aunque para instalarla es imprescindible disponer de los archivos extraídos de una copia propia de 'P.T.' para PS4, pues el programa no incluye el contenido original del videojuego.

Terror de pasillo

Para ir al comienzo de la historia de 'P.T.' hay que remontarse a agosto de 2014, cuando se publicó sin coste en PS4 bajo la firma de 7780s Studio, un estudio que en realidad no existía y cuyo nombre aludía a los 7.780 kilómetros cuadrados que tenía la prefectura japonesa de Shizuoka, cuyo nombre sirvió a Kojima para establecer un juego de palabras relacionado con la denominación japonesa del universo de 'Silent Hill'.

'P.T.' era la abreviatura de 'Playable Teaser', una demostración jugable que escondía el anuncio de 'Silent Hills', el proyecto desarrollado por Hideo Kojima junto a Guillermo del Toro y protagonizado por Norman Reedus, cuya verdadera identidad únicamente se revelaba al completar la prueba. En ella apenas se necesitaba una casa y un pasillo para provocarnos miedo, porque cada vez que atravesábamos la puerta del fondo regresábamos al mismo lugar y descubríamos cambios en las luces, objetos, sonidos e incluso aterradores invitados, hasta que aquella vivienda corriente terminaba por resultar una auténtica pesadilla.

Sin embargo, la cancelación de 'Silent Hills' en abril de 2015 enterró también su demostración, pues Konami retiró 'P.T.' de PlayStation Store el 29 de abril y posteriormente impidió volver a descargarlo, incluso a los usuarios que ya lo tenían en su cuenta. Pero nada paró el fenómeno, y 'P.T.' incluso influyó en juegos de terror posteriores como 'Visage' y 'Layers of Fear', que recogieron su manera de inquietarnos a través de pequeñas alteraciones en lugares familiares, sonidos inesperados y una cámara en primera persona.

El esfuerzo por conservarlo

El trabajo que se ha realizado con el juego también resulta importante en el plano de la preservación, pues permite ejecutar la demostración utilizando los archivos originales de PS4. Sin embargo, para disfrutar de esta adaptación en un PC es necesario disponer de una copia original del juego, que Konami dejó de distribuir hace más de una década.