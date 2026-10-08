Repetir el mismo truco podría salirte caro: Sony patenta un sistema de enemigos que aprende de tus rutinas

Tan solo unas horas después de que surgieran posibles referencias al modelo OLED de PlayStation Portal, ha llegado información muy interesante sobre una solicitud de patente de Sony Interactive Entertainment, que aplica modificaciones al comportamiento de personajes no jugables a través de inteligencia artificial. Todo esto partiendo de la evaluación de los datos generados durante nuestras sesiones de juego.

Ahora te conocen

La solicitud en cuestión se titula 'AI-adapted non-player character for video game system' y ha sido presentada bajo la referencia US20260295429A1. A grandes rasgos, plantea modificar el comportamiento de los PNJ (personajes no jugables) a partir de información recogida durante los encuentros entre estos personajes y las personas que están jugando.

La tecnología no es exactamente la de NVIDIA ACE, un conjunto de herramientas de IA generativa aplicado a personajes capaces de interpretar contexto, mantener conversaciones y realizar acciones dentro del juego. 'Aniimo', por ejemplo, incorporará soporte para ACE a principios de 2027 con un modelo Nemotron ejecutado en local que permitirá comunicarse con las criaturas mediante lenguaje natural, enseñarles habilidades o enviarlas a recoger recursos.

Cómo funciona la patente de Sony

En este caso, la tecnología de Sony plantea modificar el comportamiento de los personajes, su apariencia, patrones de movimiento, diálogos, relaciones sociales e incluso estrategias de combate o la función que desempeñan dentro del juego. Para hacerlo, el sistema analiza parámetros como la precisión de los ataques, armas utilizadas, daño causado y recibido, golpes críticos, tiempo de supervivencia, objetos curativos empleados, reacción ante ataques enemigos, uso de coberturas o trampas, esquivas, bloqueos, paradas e incluso el número de intentos necesarios para derrotar a determinados jefes.

Pero no todo dependería de cómo combatimos, porque el sistema también podría hacer que los PNJ huyeran, lucharan o negociaran según la información procesada, cambiar su función para convertirlos en aliados, comerciantes o responsables de misiones, incorporar refuerzos que sustituyeran a los enemigos derrotados e incluso permitir que algunos terminen ejerciendo como jefes.

Para los desarrolladores, esta tecnología podría representar una herramienta que reduzca el esfuerzo y los costes necesarios para crear personajes no jugables complejos, puesto que automatizaría parte de las tareas relacionadas tanto en la programación de sus comportamientos como en la elaboración de animaciones y su evolución durante la aventura, liberando tiempo y recursos que podrían aprovecharse en otros apartados del proyecto.

Dudas sobre la utilidad y la privacidad

No obstante, la patente suscita algunas dudas tanto sobre su utilidad real como las consecuencias de adaptar personajes a nuestros hábitos durante el juego, pues basta imaginar un jefe de 'God of War Ragnarök' capaz de analizar cómo atacamos, esquivamos o realizamos paradas para comprender hasta dónde podría llegar esta tecnología, aunque entre los documentos no se establece que un enemigo vaya a aprender inmediatamente después de detectar determinada conducta, sino que estos datos servirían como entrada para el modelo encargado de generar posteriormente los cambios del PNJ.

La privacidad también plantea interrogantes, especialmente porque la solicitud contempla utilizar información procedente de varios jugadores, encuentros y dispositivos, aunque por ahora se trata únicamente de una tecnología descrita en una patente y Sony todavía no ha explicado cómo se recopilarían, almacenarían o emplearían estos datos en un producto comercial, ni siquiera ha confirmado que el sistema termine utilizándose.

No es nada nuevo

Sony ya había investigado la posibilidad de utilizar inteligencia artificial generativa para desarrollar personajes capaces de reaccionar a diferentes situaciones durante el juego, tal como recoge la solicitud US20250161813A1, publicada el 22 de mayo de 2025, aunque el nuevo documento continúa pendiente de aprobación y todavía no existe confirmación oficial sobre su utilización en videojuegos anunciados, PS5 o futuras consolas PlayStation, incluida PS6.