No pudo ser: Ubisoft confirma el cierre definitivo de Rainbow Six Mobile

Ubisoft ha confirmado que los servidores de ‘Rainbow Six Mobile’, su juego de disparos táctico para móviles, dejarán de funcionar el 15 de enero de 2027, por lo cual, al menos, todavía dispones de algo más de tres meses para disfrutarlo. Pero llegada la fecha límite, el título llegará a su fin menos de un año después de su lanzamiento mundial, que tuvo lugar el 23 de febrero de 2026. Antes de eso, pasó más de dos años en una fase de lanzamiento anticipado iniciada donde recibió nuevos contenidos y experimentó cambios para optimizar su rendimiento.

En el comunicado que confirma el cierre de ‘Rainbow Six Mobile’, Ubisoft afirmó estar orgullosa del trabajo, dedicación y la pasión invertida en el proyecto. Sin embargo, no ofrece razones específicas sobre los motivos del cierre de actividad ni aporta información que permita relacionarlo directamente con la falta de jugadores o problemas de rentabilidad.

El equipo trabajará en nuevos proyectos

"Una de las mejores partes de esta aventura ha sido poder vivirla junto a vosotros", explicó la compañía en su comunicado, agradeciendo a los jugadores su participación en esta aventura, cuyos desarrolladores pasarán a trabajar en otros proyectos a largo plazo. Sin embargo, la compañía no ha confirmado más detalles sobre estos trabajos ni se ha pronunciado sobre posibles despidos relacionados con el cierre.

Asimismo, se espera más información sobre el juego durante las próximas semanas, para que sus usuarios puedan prepararse antes de que los servidores dejen de funcionar. A todo esto, la próxima temporada llegará la semana del 12 de octubre, tal y como estaba previsto, aunque por ahora no se han confirmado eventos especiales de despedida ni bonificaciones de experiencia.

Centralizar el trabajo en Massive Entertainment

Todo parece indicar que en las entrañas de Ubisoft se continúan reorganizando sus franquicias entre diferentes estudios creativos. El pasado 30 de septiembre, la compañía anunció que los equipos responsables de ‘The Division’, ‘Ghost Recon’ y ‘Splinter Cell’ pasarían a trabajar bajo el sello Massive Entertainment.

Esta nueva estructura agrupa a desarrolladores de Montreal, París, Suecia y Toronto, bajo la dirección de Christoph Hartmann, y también se encarga de producciones como ‘March of Giants’. A pesar de los cambios, Massive Entertainment seguirá formando parte de la compañía gala, que continuará encargándose de la publicación y distribución de sus obras.