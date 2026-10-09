Nueva PS5 Slim: características, diferencias y cómo identificarla respecto al modelo anterior

Aprovechar mejor los materiales, simplificar los procesos de fabricación o facilitar el mantenimiento son algunos de los motivos que llevan a los fabricantes a modificar el interior de sus consolas. Como suele ocurrir en cada generación, Sony ha realizado una nueva revisión de su hardware, esta vez en PS5 Slim, y el desmontaje de las nuevas unidades ya ha permitido destapar varias diferencias respecto al modelo anterior.

CMOS mucho más fácil de sustituir

Estamos hablando de una revisión del modelo Slim que facilita el mantenimiento de la consola gracias a un cambio en su diseño interno. En concreto, Sony ha simplificado el acceso a la batería CMOS CR2032. En los modelos anteriores era posible sustituirla, aunque había que desmontar varios componentes para llegar a la placa base, pero en esta revisión basta retirar la cubierta exterior y una pequeña tapa atornillada para acceder a ella, igual que sucede en PS5 Pro, sin necesidad de realizar operaciones complicadas ni arriesgadas.

Sustituir la batería CMOS cuando se agota ayuda a mantener el correcto funcionamiento de la consola a largo plazo, ya que permite prevenir problemas como los que se registraron en consolas de generaciones anteriores, especialmente en PS3 y PS4. Esta batería, que también se usa en las placas base de los ordenadores, alimenta el reloj interno incluso cuando la consola está desconectada de la corriente, de manera que conserva la fecha y hora. Si la batería deja de funcionar, el reloj puede perder la referencia horaria y necesitar una nueva sincronización a través de Internet, tal como sucedía en PS3 y PS4, aunque Sony corrigió el problema que impedía iniciar juegos en PS4 tras una actualización del sistema en 2021. En PS5, sin embargo, el agotamiento de esta batería no implica por sí solo que los juegos dejen de funcionar.

Novedades en la refrigeración y la placa base

Pero al retirar las carcasas y examinar el interior del nuevo modelo, se comprueba que Sony también ha modificado el sistema de contención del metal líquido alrededor del procesador y ha instalado un disipador diferente. Asimismo, la nueva placa base, identificada como EDM-051, presenta una distribución interna más sencilla, además de un cambio en el componente encargado de estabilizar la señal HDMI.

Por ahora, estas modificaciones se han localizado en unidades PS5 Slim incluidas en el pack de edición limitada de ‘Marvel: Lobezno’, aunque todavía no se ha confirmado si las consolas que se venden por separado incluyen estos mismos cambios. Curiosamente, el manual que acompaña a la consola no menciona el nuevo sistema de acceso a la batería CMOS y sigue incluyendo las instrucciones correspondientes al diseño anterior.

Cómo identificar la nueva PS5 Slim

En todo caso, distinguir esta versión de las anteriores no es tan sencillo como consultar el número de modelo, ya que las unidades analizadas pertenecen a la serie CFI-2116, una referencia que podemos comprobar en la caja o la etiqueta situada en la parte inferior de la consola, pero que no garantiza que incorpore el hardware modificado. La pequeña tapa de acceso a la batería CMOS, situada bajo una de las cubiertas exteriores, puede servir como indicación fiable, aunque para confirmar por completo que utiliza la placa base EDM-051 es necesario examinar sus componentes. Para más lío, Sony todavía no ha aclarado qué unidades incorporan este diseño ni si se ha extendido a las versiones convencionales disponibles en las tiendas.