Cinco pequeños bocados gratuitos para llenar la panza en el Festival Gastronómico de Steam

Steam ha dado comienzo a su Festival Gastronómico y, además de una buena ración de ofertas en juegos para PC, también podemos encontrar numerosas demos gratuitas. Así que en LD hemos seleccionado cinco propuestas para disfrutar sin pagar, entre las que encontraremos hamburgueserías de carretera, restaurantes de sushi, cultivos de huerto y hasta cocineros peludos.

Pero aquí no todo será preparar platos a toda velocidad, porque también podremos cultivar nuestros propios ingredientes, organizar el negocio a nuestro gusto o repartir las tareas entre amigos, así que hay propuestas tanto para disfrutar de las prisas entre fogones como para tomarnos la cocina sin tantos agobios.

Cooking Adventure

En 'Cooking Adventure' tendremos que demostrar nuestras habilidades entre fogones, pero aquí no habrá demasiado tiempo para pensar, porque la demo incluye 20 niveles repartidos entre dos restaurantes, uno especializado en platos a la parrilla y otro de sushi, diez por establecimiento. En cada servicio deberemos preparar los platos siguiendo el orden correcto, atender varios pedidos simultáneamente y entregarlos antes de que se agote el tiempo.

A medida que avanzamos, las comandas se complicarán y tendremos que organizarnos mejor para conseguir las tres estrellas de cada nivel. De modo que más nos vale tener claro qué cocinar primero, porque cualquier descuido puede retrasar los siguientes pedidos y complicarnos el servicio.

Roadside Burger Shack

¿Quién no ha soñado alguna vez en montar su propia hamburguesería? Pues 'Roadside Burger Shack' nos permitirá probar suerte al frente de un pequeño establecimiento de carretera, donde trabajaremos en primera persona y tendremos que preparar los pedidos prácticamente a mano, empezando por los ingredientes y terminando por el empaquetado de las hamburguesas.

Cuando llegue un coche a la ventanilla, habrá que preparar la carne en la plancha, montar las hamburguesas y entregar la comida, sin olvidarnos de reponer los suministros para atender los siguientes pedidos. Además, los clientes valorarán nuestro trabajo y podrán dejarnos propinas, aunque la cosa se irá complicando conforme avance el turno y aumente el ritmo de trabajo.

Tasty Chef

Aquí cambiamos las hamburguesas por el té de burbujas, porque la demo de 'Tasty Chef' nos permitirá dirigir uno de estos establecimientos, donde tenemos libertad para distribuir las máquinas, colocar las zonas de preparación y almacenamiento, comprar ingredientes y organizar nuestro propio espacio de trabajo.

Pero lo interesante es que también podremos seleccionar recetas para nuestro menú y preparar bebidas siguiendo sus respectivos procesos, además de experimentar entre los sabores que ofrece esta versión de prueba. No hay una sucesión de niveles tradicionales, de modo que podremos ir desarrollando el negocio a nuestro ritmo, tanto en solitario como en cooperativo. Eso sí, la demo está limitada a la tienda de té y deja fuera algunos ingredientes y funciones, reservando establecimientos como la pizzería y el restaurante de sushi para la versión completa.

Farm & Feast

Si tanta prisa entre fogones termina por agotarnos, 'Farm & Feast' propone una experiencia más tranquila que combina agricultura y gestión de restaurantes. Aquí comenzaremos la jornada sembrando y regando nuestros cultivos, para después llevar los ingredientes al establecimiento y atender a los clientes durante el servicio. Eso sí, los platos los preparan nuestros cocineros, por tanto, nos encargaremos de acomodar a los comensales, tomar nota de sus pedidos, servir bebidas, limpiar las mesas y cobrar las cuentas, además de comprar suministros para continuar trabajando al día siguiente.

Aunque lleva algún tiempo disponible, su demo también ha recibido contenido este mes, incluida la posibilidad de pescar y cultivar trigo para convertirlo en harina y elaborar pan, masa de pizza o pasta.

Pao Pao

Terminamos nuestro menú en un establecimiento peculiar, porque en 'Pao Pao' los responsables de la cocina son gatos, zorros, mapaches y otros animales que podremos elegir y personalizar a nuestro gusto. La jornada comenzará preparando el negocio, saliendo a pescar ingredientes o visitando las tiendas de la ciudad, aunque también tendremos que atender a los clientes y superar pequeños minijuegos relacionados directamente al trabajo de cocina y pesca.

A medida que avancemos, podremos ampliar nuestro restaurante e incorporar instalaciones como invernaderos y acuarios. Pero todavía hay más, porque además de solitario y cooperativo para hasta cuatro personas, también plantea misiones especiales, desde recibir a un cliente VIP enviado por el ayuntamiento hasta participar en concursos de cocina donde será obligatorio utilizar un ingrediente determinado.

¿Cómo descargar las demos del Festival de Cocina de Steam?

Para probar cualquiera de estos cinco juegos, únicamente tenemos que acceder a su ficha de Steam y seleccionar la opción "Instalar demo", sin necesidad de comprar la versión completa. El festival estará activo hasta el 19 de octubre, así que todavía tenemos unos días para probar estas cinco propuestas, todas ellas en castellano para no perderse nada. Ahora ¡vamos a ver qué hay metido en el horno!