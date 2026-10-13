La IA gana: no habrá ni una línea de código escrita a mano en el juego de Marvel y Star Wars de Epic Games

En 2024, Disney invirtió la friolera de 1.500 millones de dólares en Epic Games, y lo hizo a cambio de una participación en el capital de la compañía creadora de 'Fortnite'. En aquel momento, además, ambas empresas también sellaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de varios títulos, cuya línea de producción comenzaría con un juego de disparos protagonizado por personajes de Marvel y Star Wars.

Epic Games y su transición a la IA

El proyecto, que todavía no se había anunciado oficialmente y cuyo lanzamiento estaba previsto inicialmente para marzo de 2027, se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Según las fuentes consultadas por Bloomberg, el desarrollo ha avanzado más despacio de lo previsto porque la compañía subestimó el número de personal necesario para llevarlo a cabo, así como el tiempo que requeriría.

Esas mismas fuentes señalan que la compañía ha pedido a sus desarrolladores que adopten un modelo de producción basado en la IA y utilicen herramientas como Claude, de Anthropic, aunque el trabajo será supervisado y guiado por humanos. "Se acabó el código escrito a mano", señaló uno de los directores del juego en un mensaje al que tuvo acceso el medio económico y añadió que todo el arte del título se generaría a través de procesos íntegramente basados en IA. "Estamos adoptando un modelo de desarrollo acelerado gracias a la IA, dirigido por los desarrolladores de Epic, responsables de la visión y el impulso creativo de todo nuestro trabajo", explicó Jake Jones, director de Comunicación de Epic Games, en un comunicado.

El fundador y director ejecutivo de la compañía, Tim Sweeney, también se pronunció públicamente en X. "Estamos llevando a cabo un gran cambio en Epic y reorganizando los equipos para aprovechar al máximo la IA. El objetivo no es hacer lo mismo empleando menos personal, sino permitir que todos podamos crear MÁS y MEJORES cosas y extender esas ventajas a todos los equipos que utilizan Unreal".

1000 despidos en evidencia

Curiosamente, la explicación de Sweeney sobre el empleo se produce meses después de que Epic Games anunciara, en marzo de 2026, el despido de más de 1.000 trabajadores, una medida que la compañía atribuyó en parte a la caída de actividad de 'Fortnite', aunque el directivo aseguró entonces que los recortes no guardaban relación alguna con la IA.

Reacciones internas

Si bien el director ejecutivo de la empresa ha manifestado públicamente su entusiasmo por la iniciativa, algunos de sus empleados no comparten ese optimismo pues, según parece, las nuevas instrucciones se comunicaron durante una videollamada la semana pasada y dejaron atónitos a varios desarrolladores. Algunos incluso llegaron a bromear sobre cómo manejar los errores derivados del trabajo generado por IA, preguntándose si deberían recurrir a Claude para corregir los fallos de la propia herramienta.

También hubo empleados que esperaban que las nuevas instrucciones no fueran en serio o que la compañía cambiara de rumbo, pues consideraban que la iniciativa no tendría el éxito esperado. Aunque la directiva de Epic Games ya llevaba tiempo animando a sus desarrolladores a utilizar herramientas de IA, esta sería la primera vez que una gran empresa del sector intenta crear un videojuego recurriendo principalmente a esta tecnología.