God of War Laufey tendrá una Caja de Coleccionista sin juego: esto es todo lo que trae y cómo reservarla

Parece que las cajas de coleccionista sin videojuego empiezan a ponerse de moda y Sony acaba de sumarse a esta curiosa tendencia, después de que Rockstar anunciara una propuesta similar para 'GTA VI', pues ahora es 'God of War Laufey' el que tendrá su propia edición de 149,99 euros, aunque será necesario adquirir la nueva aventura de Faye por separado, de modo que cada jugador puede elegir el formato que prefiera.

Para ir despejando dudas, el paquete incluye un minilibro de arte físico que recopila ilustraciones preparatorias de personajes, criaturas y escenarios, una baraja de 51 cartas de oráculo ilustradas por Megan Lara y una estatua de Faye. Tampoco incorpora la Mejora Digital Deluxe, que podrás encontrar por separado en PlayStation Store.

Contenido de la caja de coleccionista

La estatua mide 20 centímetros de altura y reproduce, a modo de diorama, una escena en la que Faye se enfrenta a los soldados de Begtse, una de las deidades presentes en el Omnitiempo. La acompañan Rue, guardiana de una cinta encantada y encargada de custodiar una poderosa espada, y Phranque, un cubo cósmico. En la base también se observan varios elementos pequeños de color azul, aunque no se ha explicado que representan. En cuanto a la iluminación, únicamente se ha confirmado que Phranque se encenderá al conectar la estatua a una fuente de alimentación USB, sin precisar si también se iluminarán los demás elementos.

Las reservas de la Caja de Coleccionista de God of War Laufey comienzan hoy, e incluyen: 💡 Estatua de Faye con luz

🃏 Mazo de 51 Cartas de Oráculo

🎨 Minilibro de arte Todos los detalles: https://t.co/N990Hwxd5A pic.twitter.com/oeItIjRuUh — PlayStation España (@PlayStationES) October 13, 2026

La caja ya puede reservarse a través de PlayStation Direct España y estará disponible el 16 de febrero de 2027, coincidiendo con el estreno del videojuego en PS5. Sony limita las compras a una unidad por pedido y advierte que las existencias serán muy reducidas, hasta agotar unidades.

¿Dónde nos lleva Faye?

El juego ofrecerá un planteamiento inicial diferente, pues esta vez la protagonista será Faye, la esposa de Kratos. Pero la historia no comenzará hasta después de su muerte, cuando despierte en el Omnitiempo y descubra que los planes destinados a proteger a Kratos y Atreus están en peligro, obligada a abrirse paso entre deidades de distintas mitologías para intentar salvarlos.

En este extraño reino, situado más allá de la muerte de los dioses, una alteración de la magia dificulta su regreso a casa y la obliga a investigar la verdadera naturaleza del lugar, además de enfrentarse a enemigos como Sekhmet y Begtse. Durante su viaje estará acompañada por Rue y Phranque, y podrá utilizar una espada legendaria, un arco encantado de aspecto serpentino y sus propias habilidades para manipular almas, unos poderes que ya poseía como protectora de los gigantes de Jötunheim.