Me gusta conducir: Gran Turismo 7 no deja de crecer y seguirá recibiendo actualizaciones

Tras estrenarse en la primera PlayStation en 1997, ‘Gran Turismo’ lleva casi treinta años formando parte de la historia de las consolas de Sony, y resulta que su séptima entrega, publicada en marzo de 2022 para PS4 y PS5, sigue atrayendo nuevos usuarios y vendiéndose mejor de lo previsto, según ha reconocido el propio Kazunori Yamauchi, responsable de Polyphony Digital.

Más de dos millones de usuarios activos al mes

El crecimiento de ‘Gran Turismo 7’ ya había quedado patente en diciembre de 2025, cuando Kazunori Yamauchi reveló durante las finales de la Gran Turismo World Series, celebradas en Fukuoka (Japón), que el simulador superaba los dos millones de usuarios activos mensuales y seguía incorporando nuevos pilotos, una situación que, según explicó entonces, no habían experimentado anteriormente ni Polyphony Digital ni PlayStation.

Parte de este éxito se lo debe al flujo de las ampliaciones, que han trascendido a la mera implicación de vehículos adicionales, puesto que en febrero de 2023 recibió compatibilidad gratuita para PlayStation VR2 en su versión de PS5 y, en diciembre de 2025, estrenó Spec III, una actualización que añadió ocho automóviles, los circuitos Yas Marina y Gilles Villeneuve además de numerosas funciones relacionadas con la conducción y progresión.

Precisamente por esto sigue recibiendo actualizaciones. Este octubre, el juego recibirá la primera parte de "Spec IV", que se presenta como una de las actualizaciones más importantes de su historia. Además de coches, también incluirá un circuito totalmente nuevo y más desafíos de conducción para marcas específicas. "Gran Turismo 7 sigue vendiéndose muy bien, algo que no esperábamos desde el principio", explicó Yamauchi al sitio web Traxion.

Dos actualizaciones importantes a la espera

Si entramos al detalle, la actualización Spec IV se dividirá en dos partes. La primera de ellas prevista para el 15 de octubre, incorporará seis vehículos, el circuito Sportsland SUGO y la posibilidad de solicitar coches usados y legendarios a través del servicio Coches por encargo. Polyphony Digital también aumentará el límite del nivel de coleccionista y añadirá la sección Vintage, dedicada a los automóviles de segunda mano, además de Experiencia, una modalidad de desafíos de conducción específicos para cada fabricante, y la función Visualización de coches, que permitirá admirar los vehículos del garaje.

La segunda etapa de esta importante actualización se publicará en diciembre de este año e incluirá seis vehículos completamente nuevos. También regresará el circuito Autumn Ring, que recuperará su trazado original y estrenará otro ampliado, además del modo Familia y la modalidad Carrera aleatoria, que permitirá disputar carreras utilizando vehículos seleccionados al azar. El juego también incluirá la Prueba de derrapes online, la siguiente evolución del sistema de inteligencia artificial Gran Turismo Sophy y un nuevo nivel de dificultad para Power Pack, el complemento de pago disponible en PS5.