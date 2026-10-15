Max Payne 3: Dan Houser dispara contra su propio trabajo y reconoce que se equivocó por completo

Si bien Dan Houser participó en numerosos éxitos de crítica y ventas durante sus años en Rockstar Games, el exvicepresidente de la casa de entretenimiento considera que su trabajo en 'Max Payne 3', lanzado en 2012 para PC, PS3 y Xbox 360, fue un fracaso. En una entrevista con el medio especializado IGN, explica que, aunque disfrutó trabajando en el proyecto como parte del equipo de guionistas, reconoce que el juego no tuvo la acogida que esperaban teniendo en cuenta los buenos resultados de entregas anteriores.

"Era un juego lineal, así que era un poco diferente a escribir para un mundo abierto, un poco más estructurado. Disfruté mucho de esa experiencia. Me encantó lo que hicimos en cuanto al diseño, la ausencia de tiempos de carga, la sensación de estar viendo una película de 12 horas, algunos de los recursos gráficos que utilizamos para mostrar en pantalla. Sentía que estábamos creando una experiencia de cine negro digital realmente genial, y la opinión general en aquel momento era que a la gente no le gustaba".

Cambio de registro

Sin embargo, admite que 'Max Payne 3' terminó por apartarse demasiado de la fórmula aplicada a sus predecesores, desarrollados originalmente por Remedy Entertainment. Para esta tercera parte, el título optó por un ritmo mucho más vertiginoso que el de los juegos originales, donde predominaba el estilo neo-noir. Houser ahora reconoce que quizá no fue lo más acertado de su carrera. "Así que me equivoqué por completo" admite.

"Conozco bien a Sam Lake (creador de 'Max Payne'), es un tipo genial y de gran talento. Pensé que habíamos hecho un buen trabajo al desarrollar una nueva entrega. A algunos les gustó; a muchos no. Así que nos equivocamos, o me equivoqué. Fracasé. Mi parte no tuvo éxito. El juego está muy bien hecho, y no tuvo el éxito que debería haber tenido. Así que diría que gran parte de ese fracaso fue culpa mía, tanto por mi responsabilidad en las cuestiones creativas como por mi trabajo de guionista, pues mucha gente echaba de menos los textos de Sam Lake". Su historia transcurre nueve años después de los acontecimientos de 'Max Payne 2: La caída de Max Payne' y presenta a un protagonista que continúa hundiéndose en el alcoholismo y la adicción a los analgésicos.

La vida de Max Payne en São Paulo

La aventura comienza cuando Max acepta un trabajo como guardaespaldas de la adinerada familia Branco en São Paulo, Brasil, una oportunidad para empezar de cero que pronto se complica, ya que miembros de una banda intentan secuestrar a Rodrigo Branco y a su esposa, Fabiana, durante una fiesta, aunque Max logra impedirlo. Días después, los delincuentes finalmente logran hacerse con Fabiana en una discoteca y exigen un rescate por su liberación, de modo que Max emprende una misión para salvarla que lo lleva a enfrentarse a bandas criminales en las favelas de la ciudad.

Además de las diferencias de tono respecto a las entregas anteriores, 'Max Payne 3' llegó a las tiendas durante la misma semana que 'Diablo III', aunque no hay datos suficientes para afirmar que esa coincidencia perjudicara sus ventas. En julio de 2012, Take-Two reconoció que el título había vendido menos de lo esperado, pese a las buenas críticas recibidas por sus aspectos técnicos.