Rockstar calienta motores: GTA 6 estrena tráiler de lanzamiento y muestra nuevas escenas de Jason y Lucía

Aunque 'GTA VI' aún tardará algo más de un mes en llegar a las tiendas, Rockstar Games ya ha publicado el tráiler de lanzamiento. Se trata de un vídeo, de aproximadamente un minuto y medio de duración, que ofrece una sucesión de nuevas escenas con Vice City de fondo mientras profundiza en la relación entre sus protagonistas, Jason y Lucía, además de aportar algunos matices sobre su pasado y las circunstancias que los llevan a iniciar una vida criminal. Rockstar también ha querido dejar constancia de que el material mostrado en este tráiler se ha capturado íntegramente en una PS5 del modelo básico.

"Tuve un problemilla con en el ejército"

Las primeras secuencias revelan que Jason tiene experiencia militar, una etapa de su vida que, según reconoce, no terminó precisamente bien. "Tuve un problemilla con el ejército. No lo deje de la menor manera. No dan préstamos ni… nada a gente como yo", explica el protagonista, aunque todavía no sabemos qué sucedió exactamente durante esta época militar ni cuáles fueron las circunstancias de su salida.

El tráiler también muestra que, en determinado momento de la historia, Jason y Lucía están separados porque ella continúa en prisión, desde donde consigue ponerse en contacto para hablar sobre su situación. Este parece ser el punto de partida de una relación que tendrá especial importancia en el desarrollo de la aventura, pues Rockstar ya había adelantado que ambos terminarán envueltos en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal.

Entre atracos, persecuciones y momentos íntimos

El nuevo tráiler de 'GTA 6' intercala escenas de Vice City y otros lugares del estado de Leonida, además de numerosos momentos de acción y atracos, pero también reserva espacio para dejar muestras de la relación personal entre sus protagonistas. En una de ellas, Jason y Lucía comparten una ducha, y en otras podemos observar que ella lleva una pulsera electrónica en el tobillo, un detalle que recuerda su situación judicial tras su paso por prisión.

El vídeo también ofrece un adelanto de la actividad de los personajes secundarios y las distintas situaciones que podremos encontrar por las calles de Vice City, además de escenas de aviones, helicópteros y embarcaciones. Tampoco faltan las persecuciones policiales, tiroteos y explosiones, incluida una espectacular donde un helicóptero termina estrellándose contra un edificio.

Justice pondrá música a GTA VI

Junto al tráiler de lanzamiento, Rockstar también ha confirmado que Justice, el dúo francés de música electrónica, se encargará de componer la música original de 'GTA 6'. Además, el nuevo vídeo permite escuchar por primera vez 'Flower in a Hurricane', una canción del grupo en la que participan Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

Este tema formará parte de 'Grand Theft Auto VI: The Album', el disco oficial de canciones del videojuego, que ya se puede añadir por adelantado a las bibliotecas de las principales plataformas musicales para escucharlo cuando se publique. También es posible reservar sus ediciones en CD y vinilo, aunque Rockstar ha adelantado que ofrecerá más información sobre otro álbum con las composiciones originales de Justice. En todo caso, 'GTA 6' mantiene su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series.