Batiendo récords: La remasterización de Total War Shogun 2 es tan mala que SEGA la ha retirado de la venta

La edición completa de ‘Total War: Shogun 2’ salió a la venta el pasado martes 13 de octubre y apenas dos días después SEGA ha anunciado su retirada, superando incluso el caso de ‘Concord’, cuya publicación cesó once días después de su estreno. El título, que apenas alcanza un 16% de reseñas positivas en Steam, incluye todo el contenido de la versión original del juego de estrategia y gráficos remasterizados. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el público pase por alto los múltiples fallos detectados tras su estreno.

Demasiados errores para ser una remasterización

Entre estos se incluyen errores heredados de la versión original de ‘Total War: Shogun 2’, problemas de jugabilidad que siguen sin corregirse y múltiples fallos gráficos. A estas quejas se suman las sospechas sobre el posible uso de inteligencia artificial generativa en determinadas imágenes, cuya representación no había sido revelada por la casa japonesa.

En respuesta a las numerosas críticas recibidas por el juego, la directiva de SEGA ha confirmado a través de sus redes sociales que han optado por suspender las nuevas ventas, aunque aquellos que ya hayan adquirido el juego podrán seguir accediendo a él, bajo la promesa de que algunos de sus problemas se solucionarán con algunas de las actualizaciones que se están preparando. "Estamos colaborando estrechamente con nuestros socios de desarrollo para identificar las causas de estos problemas", explican desde la editora.

El original regresa a las tiendas

Asimismo, aunque tanto la editora como la desarrolladora prometen que la ‘Complete Edition’ recibirá las actualizaciones que garanticen el nivel que los jugadores esperan de la franquicia, la compañía japonesa ha anunciado que volverá a poner a la venta por separado la versión original del título, publicada en 2011, después de haberla retirado de la venta por separado en Steam el pasado 28 de septiembre para incluirla únicamente en la ‘Complete Edition’, algo que al final ha servido para agravar las críticas de los usuarios tras comprobar los numerosos fallos de la remasterización.

La situación en torno a ‘Total War: Shogun 2’ es otro problema más para Creative Assembly, que no logra recuperar la confianza de sus seguidores. En diciembre de 2023, el estudio se vio obligado a pedir disculpas por el elevado precio de ‘Shadows of Change’, una expansión para ‘Total War: Warhammer III’ cuyo contenido se consideró insuficiente para justificar su coste, y también tuvo que rebajar de 59,99 a 39,99 euros el precio de ‘Total War: Pharaoh’ y devolver la diferencia a sus primeros compradores.

Revuelo como previa a Total War: Warhammer 40,000

Los problemas de este relanzamiento llegan precisamente cuando Creative Assembly prepara ‘Total War: Warhammer 40,000’, su próximo juego de estrategia ambientado en el universo de ciencia ficción de Games Workshop, anunciado para PC, PS5 y Xbox Series. El proyecto todavía no tiene fecha de estreno y, aunque sería precipitado asegurar que esta trayectoria errática en los últimos tiempos vaya a perjudicar su recepción, el mal estreno de la ‘Complete Edition’ supone un nuevo tropiezo para Creative Assembly y aumenta el desconcierto entre sus seguidores.