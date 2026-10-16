Microsoft presenta el mando Xbox Nano: la mínima expresión de su modelo tradicional

Hubo un tiempo en que los teléfonos móviles parecían ladrillos y resultaba complicado llevarlos en el bolsillo, pero los avances tecnológicos permitieron reducir sus dimensiones y añadir numerosas funciones. Microsoft ha presentado ahora el Xbox Nano, una versión mucho más pequeña y ligera del mando tradicional de sus consolas que, pese al cambio de tamaño, mantiene todas sus características.

A tamaño reducido

El dispositivo mide casi 13 centímetros de largo y pesa apenas 99 gramos, de modo que podemos llevarlo de viaje sin que ocupe demasiado espacio y sujetarlo fácilmente si tenemos las manos pequeñas. Es, además, el mando más pequeño fabricado por Xbox hasta la fecha.

Pero la reducción de tamaño no supone renunciar a los 18 controles del modelo original ni cambiar la posición de los botones, cruceta y palancas analógicas, de manera que podremos utilizar el Nano sin tener que aprender una distribución nueva. También incluye un botón de acción programable al que podemos asignar distintas funciones, como hacer capturas de pantalla, grabar vídeos de nuestros juegos o acceder a determinadas opciones sin tener que recorrer los menús de la consola.

Batería recargable y compatibilidad

A diferencia del mando estándar de Xbox, que utiliza pilas AA, el Nano incorpora una batería interna recargable de iones de litio, de modo que no será necesario comprar pilas ni adquirir una batería adicional para utilizarlo. La batería se carga por USB-C, aunque el cable necesario se vende por separado.

Funciona en Xbox Series y Xbox One, además de ordenadores Windows 10 y 11, teléfonos y tabletas Android, dispositivos iOS, así como determinados televisores inteligentes. Para conectarse a las consolas utiliza Xbox Wireless, y en los demás dispositivos compatibles recurre a Bluetooth.

Disponibilidad y precio del o Xbox Nano

El nuevo mando Xbox Nano estará disponible en España a partir del 3 de noviembre de 2026, aunque ya es posible reservarlo en Microsoft Store por algo menos de 50 euros, IVA incluido. La compañía también ha confirmado su comercialización en distintos países de Europa y América, así como en Japón, Corea, Australia y varios mercados asiáticos, aunque los precios y condiciones de disponibilidad pueden variar según el territorio.