Bestia caída: Beast of Reincarnation pone fin a las grandes actualizaciones apenas dos meses después de su estreno

Game Freak ha anunciado que ‘Beast of Reincarnation’, su aventura de acción y rol publicada el pasado 4 de agosto para PS5, Xbox Series y PC, dejará de recibir actualizaciones frecuentes apenas dos meses después de su estreno. El último gran parche está previsto, de forma provisional, para el 19 de octubre, aunque el estudio no da por terminado definitivamente el mantenimiento del juego.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la desarrolladora agradece el apoyo recibido durante las últimas semanas y explica que seguirá atendiendo las sugerencias y avisos de errores a través del servicio de atención de Fictions, la empresa responsable de publicar el videojuego, de manera que todavía podrían llegar nuevas correcciones si se detectan fallos graves. El estudio también recomienda mantener instalada la versión disponible en cada plataforma, identificada actualmente como 1.1.1.0 en Xbox Series y Steam, y 01.012.000 en PS5.

Las actualizaciones se descargan automáticamente al iniciar el título, tanto en las ediciones físicas como en las digitales, aunque, si quedan archivos pendientes, Game Freak aconseja guardar el progreso, cerrar el juego y volver a abrirlo para completar la instalación. Podremos continuar la aventura sin el nuevo parche, pero lo recomendable es instalarlo para evitar errores.

Beast of Reincarnationをプレイしていただいてありがとうございます。 リリース後より実施してまいりました高頻度なアップデートサイクルですが日本時間10月20日頃（※実際の日程は変更となる場合があります）に予定されている次回のリリースにて、一区切りを迎えることをお知らせいたします。… — ゲームフリーク公式 (@GAMEFREAK_info) October 16, 2026

Ocho actualizaciones desde su estreno

Game Freak todavía no ha explicado qué incluirá el parche, aunque sí conocemos las modificaciones introducidas durante las semanas anteriores. Por ejemplo, la octava actualización, publicada el 9 de octubre, incorporó nuevas opciones para avanzar por la historia, incluida la posibilidad de omitir tres zonas después de superar una determinada región y dirigirse directamente a la capital, algo especialmente tentador para continuar la historia o comenzar una nueva vuelta sin necesidad de repetir esos tramos.

Este parche también permitió modificar el campo de visión de la cámara, revisó el ritmo de las escenas narrativas y corrigió errores, además de introducir cambios para optimizar el rendimiento, solucionar problemas de colisiones y evitar comportamientos inesperados en determinados combates.

Las opiniones mejoran tras un estreno complicado

Lo cierto es que ‘Beast of Reincarnation’ no tuvo un comienzo sencillo, especialmente en PC, donde comenzó a producir caídas de rendimiento, fallos gráficos, problemas al controlar la cámara y errores que interrumpían la aventura. El ritmo de la historia y repetición de determinadas actividades tampoco terminaron de convencer al público, algo que la desarrolladora ha pretendido revertir a través de las actualizaciones.

En Steam, las opiniones de los últimos días son bastante más favorables que las recibidas tras el estreno, aunque las valoraciones generales todavía reflejan las críticas iniciales. El juego mantiene la calificación "Variadas" en el conjunto de reseñas, pero las publicadas durante los últimos treinta días ya alcanzan ‘Mayormente positivas’.

Game Freak tampoco ha explicado por qué ha elegido este momento para poner fin al plan de actualización ni ha indicado que esté destinando más recursos a sus próximos proyectos, entre ellos ‘Pokémon Viento’ y ‘Pokémon Oleaje’, las nuevas entregas de la franquicia, previstas para 2027 en exclusiva para Nintendo Switch 2.