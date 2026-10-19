Estrenos videojuegos del 19 - 23 de octubre: Call of Duty toma Corea mientras We Were Here Tomorrow viaja a la Antártida

Aquí estamos puntuales una semana más para repasar los lanzamientos más interesantes del sector del ocio electrónico. Entre el 19 y el 23 de octubre puedes esperar nuevos títulos para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, en una semana que se reparte entre grandes producciones y una buena selección de juegos independientes.

Comenzamos por ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’, que encabeza los estrenos multiplataforma de la semana y devuelve la franquicia a las consolas de Nintendo trece años después de su última entrega para Wii U, esta vez gracias a una versión para Switch 2. Por su parte, ‘Nintendo Switch Sports Resort’ recupera la fórmula deportiva que tantos buenos ratos ha proporcionado a los usuarios de las consolas de Nintendo.

También tendremos ocasión de descubrir propuestas como ‘Stupid Never Dies’ y ‘We Were Here Tomorrow’, además de seguir muy de cerca estrenos como ‘Mycopunk’, ‘Moadra’, ‘Cotton Reboot!’ y ‘PEAK’. Más abajo encontrarás los cuatro juegos protagonistas de nuestro repaso y, al final, el listado completo de lanzamientos, ordenado por fechas y plataformas.

We Were Here Tomorrow - 20 de octubre

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

‘We Were Here Tomorrow’ nos propone una nueva aventura cooperativa en la que dos exploradores despiertan dentro de unas misteriosas cápsulas, rodeados de extrañas máquinas y sin apenas recordar cómo han llegado hasta allí. Una voz desconocida comenzará a guiarnos por las instalaciones de Norček Industries, asignándonos una serie de tareas que tendremos que completar para avanzar, aunque cada misión plantea nuevas preguntas acerca del lugar y de las verdaderas intenciones de sus responsables.

Durante buena parte de la aventura estaremos separados, de manera que dependeremos de nuestros walkie-talkies para describir las pistas que encontremos, intercambiar información y resolver puzles asimétricos que requieren la participación de los dos participantes. Además, cada protagonista dispondrá de herramientas y conocimientos diferentes, y tendremos que aprender a utilizarlos de manera coordinada para comprender qué ha ocurrido en las instalaciones y averiguar por qué hemos terminado allí.

Stupid Never Dies - 21 de octubre

Plataformas: PS5 y PC

‘Stupid Never Dies’ es un juego de rol y acción en tercera persona desarrollado por el estudio japonés GPTRACK50, que nos invita a acompañar a Davy, un zombi bastante torpe que se enamora de Julia, una joven fallecida cuyo cuerpo permanece congelado. Para intentar devolverla a la vida, nuestro protagonista deberá adentrarse en una peligrosa mazmorra y derrotar a KOM, el Rey de los Monstruos, en una aventura que combina combates frenéticos, humor disparatado y numerosas posibilidades de evolución. Durante nuestra incursión podremos devorar a determinados enemigos para apropiarnos de sus habilidades, modificar distintas partes del cuerpo de Davy y adoptar hasta once estilos de combate inspirados en criaturas como vampiros, hombres lobo o arpías. Además, el estudio ha publicado una demostración gratuita titulada ‘Stupid Never Dies: First Bite’, que permite probar su propuesta antes del lanzamiento.

Nintendo Switch Sports Resort - 22 de octubre

Plataformas: Nintendo Switch 2

‘Nintendo Switch Sports Resort’ nos devuelve a la isla Wuhu para disfrutar de doce disciplinas deportivas que aprovechan los controles por movimiento de los Joy-Con 2. La selección incluye actividades conocidas como baloncesto, golf, tiro al arco, bolos, tenis, voleibol y boxeo, además de propuestas tan peculiares como la guerra de pulgares, skate, motos de agua y vuelos en avioneta, que permiten recorrer distintas zonas de la isla y tomar fotografías durante nuestras excursiones. Los mandos de Switch 2 vuelven a desempeñar un papel fundamental, ya que tendremos que realizar movimientos físicos para golpear pelotas, dirigir nuestros disparos o superar las pruebas, aunque en determinadas actividades también podremos utilizarlos como ratón. El juego permite disfrutar de encuentros locales junto a familiares y amigos, participar en competiciones en línea y acceder a una Liga Pro, donde podremos medir nuestras habilidades frente a rivales de nivel similar.

Call of Duty: Modern Warfare 4 - 23 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC

Desarrollado por Infinity Ward, ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ continúa la historia de la serie reiniciada en 2019 y presenta un conflicto internacional desencadenado por una invasión norcoreana. La campaña, compuesta por dieciséis misiones, nos permitirá acompañar al soldado Park Hyun Jun y al capitán Price durante una serie de operaciones militares que nos llevarán por la península de Corea, París, Nueva York y Bombay, alternando combates urbanos, persecuciones y misiones especiales. En el apartado multijugador podremos competir en doce mapas nuevos para enfrentamientos de seis contra seis, además de participar en combates a gran escala que incorporan vehículos y escenarios de mayor extensión. También regresa DMZ, una modalidad de extracción ambientada en la región de Hajin, donde tendremos que completar misiones, recuperar equipamiento y abandonar la zona de operaciones para conservar nuestras recompensas.

Listado completo de lanzamientos:

19 de octubre

‘Athanasia’ (PC)

‘BeamNG.drive’ (PS5)

‘Frostpunk’ (Switch)

‘DuneCrawl’ (PS5, Xbox Series, Android)

‘Crushed In Time’ (iOS)

20 de octubre de 2026

‘Mycopunk’ (PC, PS5)

‘Star Trek: Outposts Unknown’ (PC)

‘Nomad Drive’ (PC)

‘Hypernet Explorer’ (PC)

‘Blue Ridge Hunting’ (PC)

‘I Am Your Beast’ (Switch, Switch 2)

‘FingerLaserX’ (iOS)

‘We Were Here Tomorrow’ (PC, PS5, Xbox Series)

21 de octubre

‘Stupid Never Dies’ (PC, PS5)

‘Escape from Playtime’ (PC)

‘Bruisers 2D Boxing’ (PC)

‘The Killing Stone’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Hail to the Rainbow’ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

‘holoVillage: Our Cozy Days’ (Switch 2)

‘CyberBot: Zero’ (Xbox Series)

22 de octubre

‘Cotton Reboot!’ (PS5, Switch 2)

‘Cotton Reboot! High Tension!’ (PS5, PS4, Switch)

‘THE DEAD WE KNEW: Open World Survival’ (PC)

‘Moadra’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘PEAK’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘DEMONS’ NIGHT FEVER’ (PC, PS5, Switch)

‘Back to the Dawn’ (PS5)

‘Fatal Fury: City of the Wolves’ (Switch 2)

‘Hitman: Absolution – Nintendo Switch 2 Edition’ (Switch 2)

‘My Friendly Neighborhood’ (Switch 2)

‘Red Chat Ritual: TSUMIMI TIME’ (PC)

‘Beyond the Dark: Nightwatch’ (Switch 2)

‘Nintendo Switch Sports Resort’ (Switch 2)

23 de octubre

‘The Walking Trade’ (PS5, Xbox Series)

‘Warrior Cats: Clans of the Forest’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Vixen 357’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

‘House 2’ (Xbox Series, Xbox One)

‘Darkenstein 3D Director’s Cut’ (Xbox)

‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Mucho donde elegir

Como puedes comprobar, la semana del 19 al 23 de octubre llega bien surtida para PC, consolas y dispositivos móviles. Independientemente de las cuatro propuestas que acabamos de repasar, el listado resulta especialmente interesante por la llegada de videojuegos como ‘Frostpunk’, que se incorpora al catálogo de Switch, o ‘BeamNG.drive’, que estrena su versión para PS5.

También encontramos ‘Mycopunk’, que alcanza su versión definitiva en PC tras una etapa de acceso anticipado y se publica por primera vez en PS5, además de proyectos independientes como ‘Athanasia’, ‘Bruisers 2D Boxing’ y ‘THE DEAD WE KNEW: Open World Survival’, que comienzan su desarrollo público a través de Steam. A ellos se añaden numerosas propuestas digitales de menor presupuesto y varios estrenos para dispositivos móviles, de manera que existen alternativas para disfrutar de estos días sin depender exclusivamente de las grandes producciones.