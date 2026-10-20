Apúntate al Team Rocket: hay un nuevo juego de Pokémon donde puedes ser uno de los villanos

¿Siempre has querido jugar a Pokémon desde el lado de los villanos? Entonces este nuevo juego creado por aficionados podría interesarte, ya que nos pondrá en la piel de los miembros del Team Rocket, protagonistas también de la expansión ‘La ambición del Team Rocket’ de ‘JCC Pokémon Pocket’. Estamos hablando de ‘Team Rocket Evolved’, una modificación de ‘Pokémon Esmeralda’.

Team Rocket Evolved

Los creadores de esta versión modificada del juego han cambiado el funcionamiento de los Centros Pokémon y las tiendas, que nos negarán el acceso hasta que derrotemos al líder de gimnasio y tomemos el control de la zona. Entretanto, tendremos que recurrir a alternativas más caras y limitadas para curar a nuestras criaturas y conseguir suministros. Como era de esperar, el sistema de captura tampoco es el clásico de la serie, ya que podremos robar Pokémon a los entrenadores rivales y algunos incluso podrían rendirse tras perder una de sus criaturas.

La historia transcurre en una realidad alternativa posterior a la marcha de Giovanni de Kanto, cuando una facción del Team Rocket se reorganiza en Hoenn bajo las órdenes de un nuevo jefe. Empezaremos como reclutas y podremos ascender dentro de la organización al completar misiones y conseguir insignias especiales, además de disponer de una tarjeta de entrenador que registrará cuántos Pokémon hemos robado y en cuántos combates hemos hecho trampas.

Útiles y herramientas

También tendremos algunas herramientas específicas del Team Rocket, como AIRDROP, que nos permitirá solicitar recursos a nuestro jefe, y BATTLEDEX, una especie de Pokédex que podremos consultar durante los combates para conocer las estadísticas, tipos, movimientos y debilidades de los Pokémon rivales.

Aunque no es un proyecto autorizado por Nintendo, este hack de ROM está siendo desarrollado por un equipo que trabaja manualmente en la historia y los gráficos, recurriendo a la IA únicamente para resolver problemas de programación en C++ y ensamblador. Su lanzamiento todavía no tiene fecha, pues queda trabajo por delante, especialmente en los contenidos narrativos y artísticos. Eso sí, la base técnica ya incluye Pokémon de las nueve generaciones, megaevoluciones, Dinamax y la posibilidad de que nuestras criaturas nos sigan por los escenarios.