Diógenes digital: seis trucos para liberar espacio en PS5 y aprovechar mejor su almacenamiento

Si tenemos en cuenta el tamaño de algunos lanzamientos y los contenidos que descargamos a través de determinados servicios de juego, el almacenamiento de PS5 puede quedarse pequeño mucho antes de que nos demos cuenta, especialmente cuando empezamos a acumular contenidos adicionales, capturas de pantalla y vídeos que apenas volvemos a consultar. Aunque ampliar la capacidad de la consola instalando un SSD M.2 es una solución eficaz, existen alternativas mucho más sencillas para recuperar espacio sin necesidad de comprar ningún componente.

De hecho, no todas las funciones de PS5 resultan igual de útiles, e incluso algunas pueden terminar siendo innecesarias para determinados usuarios. Es el caso de las grabaciones automáticas de trofeos, que guardan un pequeño vídeo cada vez que conseguimos determinados logros y que, después de muchas horas de juego, pueden llenar nuestra galería de archivos innecesarios. Por suerte, esta función se puede desactivar y existen varias maneras de aprovechar mejor el almacenamiento de la consola.

Desactivar los vídeos automáticos de trofeos

Cada vez que conseguimos un trofeo, PS5 puede guardar automáticamente una captura de pantalla, un breve vídeo del momento o ambos archivos, según las opciones que tengamos activadas, una función interesante si queremos recordar nuestros logros, pero bastante prescindible si nunca revisamos esos archivos.

Para desactivarla, debemos acceder a Ajustes > Capturas y transmisiones > Capturas automáticas > Trofeos, donde encontraremos las opciones para deshabilitar los vídeos y capturas de pantalla o reservarlas para determinados grados de trofeos, como los de oro o platino. También podemos reducir la duración de las grabaciones si preferimos conservar los momentos más especiales sin ocupar tanto espacio.

Eliminar capturas y vídeos que ya no necesitamos

Desactivar las grabaciones automáticas evita que se sigan acumulando archivos, pero no elimina los que ya tenemos almacenados, así que merece la pena visitar la Galería de contenido multimedia, disponible en la sección Tus juegos de PS5.

Aquí podremos consultar las capturas y grabaciones, organizarlas por juego desde la pestaña Álbumes o acceder directamente a las relacionadas con trofeos a través de la pestaña del mismo nombre, además de seleccionar varios archivos para eliminarlos de una sola vez. Si queremos conservar determinados recuerdos, también existe la posibilidad de copiarlos a una unidad USB antes de borrarlos de la consola.

Desinstalar partes de un juego sin eliminarlo entero

También podemos eliminar determinadas secciones de algunos videojuegos sin tener que desinstalarlos por completo, algo especialmente recomendable cuando ya hemos terminado una campaña o dejamos de utilizar alguna modalidad.

Para comprobar si un título admite esta posibilidad, entramos en Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento de la consola > Juegos y aplicaciones y revisamos si ofrece la opción Personalizar junto al nombre del juego, que permite gestionar por separado determinadas partes de la instalación y eliminar las que ya no necesitamos sin renunciar al resto del juego.

Revisa los complementos y contenidos adicionales

Las expansiones, paquetes adicionales y contenidos descargables también pueden ocupar una cantidad considerable de almacenamiento, especialmente si tenemos instalados varios títulos que han recibido numerosas actualizaciones.

Para revisarlos, seleccionamos el juego en la pantalla de inicio, pulsamos el botón de opciones del DualSense y accedemos a Gestionar contenido del juego, donde podremos consultar sus complementos y comprobar cuáles admiten una desinstalación independiente. Conviene revisar cada elemento antes de eliminarlo para evitar perder temporalmente el acceso a misiones, modalidades o contenidos que todavía queramos utilizar.

Comprobar si tenemos instaladas las versiones de PS4 y PS5

También hay algunos videojuegos que disponen de versiones para ambas generaciones de PlayStation y por error es frecuente terminar instalando las dos, especialmente cuando actualizamos un título de PS4 a su edición para PS5.

Para comprobarlo, accedemos a Biblioteca de juegos, seleccionamos el título y abrimos el menú de los tres puntos, donde podremos consultar las versiones disponibles. Si descubrimos que tenemos ambas instaladas y únicamente utilizamos una, podemos eliminar la innecesaria desde el apartado de almacenamiento de la consola, recuperando el espacio ocupado por esa instalación.

Aprovechar una unidad USB para guardar juegos

Si disponemos de una unidad USB compatible, también podemos utilizarla para trasladar videojuegos que no queremos eliminar, evitando así tener que descargarlos nuevamente cuando decidamos recuperarlos.

Para utilizarla como almacenamiento ampliado, accedemos a Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento ampliado por USB y seguimos las instrucciones de formateo si todavía no hemos preparado la unidad para esta función, teniendo presente que este proceso borrará los archivos que hubiera anteriormente en el dispositivo. Después, desde Biblioteca de juegos, resaltamos el título que queremos trasladar, pulsamos el botón de opciones del mando y seleccionamos Mover juegos y aplicaciones, donde podremos elegir los juegos y confirmar la operación pulsando Mover.

Eso sí, existe una diferencia importante, pues los juegos de PS4 pueden ejecutarse directamente desde la unidad USB, pero los de PS5 deben copiarse nuevamente al almacenamiento de la consola o a un SSD M.2 compatible antes de poder utilizarlos.

En cualquier caso, antes de eliminar archivos o modificar instalaciones merece la pena comprobar qué espacio ocupa cada elemento desde el menú de almacenamiento y asegurarnos de no borrar por error los datos guardados de nuestros juegos, ya que una revisión periódica de los contenidos que realmente utilizamos puede ahorrarnos bastante espacio y evitar que tengamos que desinstalar nuestros juegos favoritos cada vez que queremos descargar uno nuevo.