Castlevania: Belmont's Curse firma el triunfal retorno de la serie a las dos dimensiones

Después de años sin una nueva entrega principal de 'Castlevania' en dos dimensiones, Konami por fin ha recuperado una fórmula que muchos echábamos de menos gracias a 'Castlevania: Belmont's Curse'. En esta ocasión, la compañía japonesa ha confiado buena parte del desarrollo a Evil Empire, estudio responsable de 'The Rogue Prince of Persia' y de numerosas actualizaciones de 'Dead Cells', además de recibir el asesoramiento de Motion Twin, creadora original de este último.

La responsabilidad en todo caso era considerable, pues se trataba de recuperar una serie histórica y adaptar sus principales elementos a los tiempos que corren y debía hacerlo sin perder su identidad gótica. El resultado es una aventura de acción y exploración en 2D que conserva muchas de las virtudes de los títulos clásicos, incorpora nuevas posibilidades jugables y demuestra que todavía queda mucho por contar alrededor de la familia Belmont. Vamos a ver cómo funciona todo ello.

Una nueva cazadora de vampiros en París

La historia transcurre 23 años después de los acontecimientos de 'Castlevania III: Dracula's Curse' y nos traslada al París de 1499. En esta ocasión, controlamos a Rose Belmont, hija de Trevor Belmont y Sypha Belnades, dos personajes familiares entre los seguidores de la serie. En cualquier caso, todo comienza cuando el obispo de París solicita ayuda a los Belmont para detener una invasión demoníaca que ha dejado la capital francesa envuelta en llamas y tomada por criaturas monstruosas. Rose viaja junto a su padre y pronto se ve obligada a investigar por su cuenta el origen de aquella invasión e impedir que el conde Drácula vuelva a la vida.

Con estos antecedentes, a medida que avanzamos, descubriremos nuevos detalles sobre la misteriosa maldición que Rose lleva en el brazo derecho y sobre su pasado familiar, pues el vínculo entre padre e hija y las enseñanzas de Trevor tienen bastante relevancia en el desarrollo de la protagonista. También hay bastantes referencias a los seguidores de su adaptación animada de Netflix, pues se percibe la influencia de la producción televisiva en su puesta en escena, aunque Konami ha defendido que ambas historias no comparten una continuidad directa.

Jugabilidad

En el terreno jugable, 'Castlevania: Belmont's Curse' ofrece una aventura de estilo metroidvania muy satisfactoria, apoyada en unos controles precisos que responden de forma quirúrgica y permiten alternar combates y secciones de plataformas. Eso no significa que sea un juego sencillo, ni mucho menos, ya que exige dominar los movimientos de Rose y aprender a reaccionar ante enemigos que pueden castigarnos rápidamente. En este plano, el sistema de combate ofrece posibilidades ofensivas y defensivas, de manera que podemos alternar diferentes armas cuerpo a cuerpo, reliquias y hechizos, además de recurrir a las esquivas y paradas para evitar los ataques enemigos y responder en el momento oportuno. El látigo sagrado de los Belmont, el icónico "Asesino de vampiros", también tiene otras funciones importantes, ya que permite balancearnos, alcanzar lugares elevados y desplazarnos por determinadas zonas que inicialmente parecen inaccesibles.

A esto se añade el sistema de Arcanos, gracias al cual los jefes derrotados quedan sellados en las cartas del tarot de Rose y nos permiten utilizar sus poderes durante la aventura. Es un elemento interesante que amplía sus recursos a medida que progresamos, especialmente al combinar sus efectos y las distintas armas. Todo esto lo podremos desarrollar en el mapa, que abarca las calles de París y el castillo de Drácula, ofrece numerosos atajos, zonas ocultas y objetos escondidos que nos animan a volver a lugares que ya hemos visitado una vez adquiridas nuevas habilidades de movimiento. La exploración resulta gratificante y siempre encontramos alguna razón para investigar un rincón que habíamos dejado pendiente, aunque no todo funciona igual de bien.

De hecho, el comienzo puede resultar excesivamente exigente, especialmente porque la esquiva inicial ofrece un margen de protección bastante limitado y cuesta calcular el momento exacto en que debemos utilizarla. Esto se hace dolorosamente patente tanto en los primeros combates como en las secciones de plataformas más complicadas, aunque termina siendo más llevadera a medida que desbloqueamos nuevas habilidades y aprendemos los movimientos de Rose.

Gráficos y banda sonora

En el apartado gráfico, 'Castlevania: Belmont's Curse' ofrece una dirección artística especialmente cuidada que combina modelos tridimensionales de acabado similar al dibujo tradicional, efectos de iluminación muy trabajados y escenarios de inspiración gótica. Evil Empire aprovecha la experiencia adquirida en sus anteriores proyectos y apuesta por colores intensos que resaltan frente a los ambientes sombríos y opresivos característicos de 'Castlevania'.

Los escenarios están repletos de detalles, tanto en las catacumbas como en las calles y torres de París, aunque en la versión analizada de PS5 hemos observado descensos puntuales en la tasa de fotogramas que pueden entorpecer algunos movimientos, especialmente durante los tramos de plataformas que requieren precisión.

La banda sonora, por su parte, combina composiciones originales de buena calidad y nuevas interpretaciones de temas clásicos como 'Bloody Tears', aunque aquí tenemos sentimientos encontrados. La música funciona bien durante buena parte de la aventura y algunos arreglos resultan especialmente llamativos, pero su estilo más moderno no siempre consigue transmitir la atmósfera de las melodías clásicas de 'Castlevania', cuyo temperamento echamos de menos en determinados momentos.

En cuanto a las voces, participan actores que ya habían trabajado en la serie animada de Netflix, entre ellos Graham McTavish, que vuelve a interpretar a Drácula, y Alejandra Reynoso, encargada de dar vida a Sypha Belnades. Por desgracia, no hay doblaje al castellano, aunque podemos elegir entre las voces en inglés y japonés, además de disponer de menús y subtítulos en español.

Conclusiones

'Castlevania: Belmont's Curse' supone un regreso por todo lo alto para una serie que llevaba demasiados años sin una aventura original de estas características. La colaboración entre Konami y Evil Empire ha dado como resultado un metroidvania que respeta las señas de identidad de los clásicos y ofrece una experiencia muy satisfactoria, especialmente gracias a la precisión de los controles, posibilidades del combate, la exploración y un apartado artístico tan cuidado que invita a detenerse a contemplar los numerosos detalles de sus escenarios.

Naturalmente, no todo es perfecto. Las primeras horas pueden resultar demasiado exigentes, hemos encontrado pequeñas irregularidades de rendimiento y la banda sonora, pese a sus buenas composiciones, no siempre transmite la atmósfera que esperamos encontrar en un 'Castlevania'. Sin embargo, ninguno de estos elementos impide disfrutar de una aventura que recompensa nuestra curiosidad y nos deja ganas de seguir descubriendo secretos familiares. En definitiva, estamos ante una propuesta muy recomendable para los seguidores de la familia Belmont y también para cualquiera que quiera iniciarse en la franquicia a través de una aventura vanguardista, exigente y fiel a buena parte de sus orígenes.

'Castlevania: Belmont's Curse' está disponible para PS5, Xbox Series, Switch y PC a través de Steam. La versión de Nintendo Switch también funciona en su sucesora por retrocompatibilidad y allí puede alcanzar los 60 fotogramas por segundo, frente a los 30 de la consola original, ya que no existe una edición específica para la nueva máquina.