Crisis de identidad: Kratos estuvo a punto de llamarse Dominus, pero no pudo superar las bromas sobre Pizzas

Kratos es uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos, pero el protagonista de ‘God of War’ podría haber tenido un nombre muy distinto. Al menos, esto es lo que cuenta David Jaffe, creador de la franquicia para PlayStation, que ha recordado cómo las bromas de sus compañeros terminaron cambiando la ficha personal del Dios de la Guerra durante el desarrollo de la primera entrega en 2005.

Domino's Kratos

En un vídeo publicado en X, Jaffe explica que el nombre elegido inicialmente para el protagonista era Dominus, un término latino que significa "señor" o "amo". A él le gustaba porque le parecía apropiado para el guerrero brutal y violento que tenía en mente, pero sus compañeros no tardaron en empezar a gastar bromas sobre el asunto. El problema era que Dominus sonaba demasiado parecido a Domino's Pizza, la conocida cadena de pizzerías y cada vez que alguien decía el nombre, alguno recordaba el famoso eslogan "30 minutos o gratis", hasta que terminó harto de escuchar las mismas bromas y decidió cambiarlo.

Cómo surgió el nombre del Dios de la Guerra

Para encontrar una alternativa, en el estudio imprimieron una larga lista de nombres masculinos de la antigua Grecia y Jaffe señaló los que más le gustaban, pero ninguno terminó de convencer al equipo. Fue entonces cuando Susan Panico, responsable de marketing del juego, propuso llamarlo Kratos. Gustó desde el primer momento y el asunto quedó zanjado, pero su sorpresa vino cuando Jaffe descubrió que Kratos ya estaba en aquella lista que había revisado sin prestarle atención. Para el creador, aquella casualidad fue un ejemplo de cómo la combinación de suerte y momento oportuno también pueden tener su importancia en el éxito de un videojuego.

¿Qué significa Kratos?

Kratos significa "fuerza" o "poder" en griego antiguo, características bastante apropiadas para aquel guerrero espartano que acabaría siendo uno de los personajes más conocidos del panorama interactivo. Eso sí, Jaffe lleva tiempo criticando cómo ha cambiado el personaje en los juegos ambientados en la mitología nórdica. En diciembre de 2023 habló tanto de ‘God of War’ (2018) como de ‘God of War Ragnarök’ (2022), y aseguró que el personaje se había apartado demasiado de su personalidad original.

I won't lie: there are nights I lie awake and wonder, 'What COULD have been?!?!' Man, @dominos, we coulda had it all! We coulda had little mini deep dish pizzas in the shape of the BLADES OF CHAOS!!! By the Gods, what did I do?!?! pic.twitter.com/OlpwbvfEbi — David Jaffe (@davidscottjaffe) October 19, 2026

Jaffe no entiende la transición del espartano

"No quiero ofender, pero si estáis creando un personaje nuevo para ‘God of War’ y le hacéis pasar por situaciones que vosotros mismos, los desarrolladores, habéis vivido, estupendo. Pero no podéis coger a Kratos o a Indiana Jones y decir 'Soy Steven Spielberg, ahora soy mayor, valoro mucho más a la familia y quiero contar historias sobre padres, hijos y Dios'. ¡No! ¡Iros al infierno! Eso no es ser fiel ni a Indiana Jones ni al maldito Kratos. Así que dejadlo ya. No sé, alguien debería ser capaz de decir que no", afirmó el diseñador al explicar sus críticas a ambos juegos.

Jaffe dirigió el primer ‘God of War’ en 2005 y su última participación fue como director creativo de ‘God of War II’, estrenado en 2007. Ese mismo año dejó Santa Monica Studio y desde entonces no ha vuelto a trabajar en ninguna entrega de la franquicia que él mismo creó.