GTA 6 sale en menos de un mes: ¿merece la pena reservarlo o es mejor esperar?

Tras una larga espera, filtraciones e innumerables rumores, faltan pocas semanas para el estreno de 'GTA 6', previsto para el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series. El título nos llevará a una Vice City renovada, dentro del estado de Leónida, donde seguiremos la historia de Jason y Lucía, una pareja envuelta en una conspiración criminal tras un golpe fallido. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, no está de más repasar los precios, diferencias entre ediciones y bonificaciones de reserva.

¿Cuánto cuesta GTA VI y qué incluye su reserva?

Rockstar ha preparado varios incentivos para las reservas, aunque los extras dependen del formato y las condiciones de compra, pero a grandes rasgos, está disponible para su reserva digital en PS Store y Microsoft Store en dos versiones, la edición estándar por 79,99 euros y la Ultimate Edition por 99,99 euros.

Las reservas de ambas ediciones incluyen el pack Vintage Vice City, que incluye elementos inspirados en la época clásica de Vice City, como el sedán Vapid Stanier del 55 y su garaje, atuendos y peinados para Jason y Lucía, además de un diseño exclusivo para armas.

Además, reservar en formato digital permite recibir un mes gratis de GTA+. La suscripción incluye GTA$ mensuales, descuentos, vehículos exclusivos y acceso a una selección rotativa de juegos de Rockstar como 'Red Dead Redemption', 'Bully' y 'L.A. Noire'. Estas prestaciones corresponden 'GTA Online' y al catálogo de GTA+, pero no deben entenderse como contenidos adicionales para la campaña de 'GTA 6'. Tampoco está de más recordar que el mes gratuito debe canjearse dentro del plazo y que la suscripción, una vez activada, se renueva automáticamente al terminar la promoción si no se cancela.

¿Qué incluye la Ultimate Edition de GTA 6?

La Ultimate Edition incluirá elementos y establecimientos adicionales que se irán desbloqueando a lo largo de la campaña. Es decir, las bonificaciones se integrarán en el desarrollo de la historia de Jason y Lucía. Su contenido incluye vehículos exclusivos como el Grotti Cheetah del 95 y el Vapid Dominator Buggy del 67, junto a los revólveres Hawk y Little Morgan, además de variantes personalizadas de armas. Esta edición también añade nuevos talleres, como Rideout Customs y One-Eyed Willie's, así como establecimientos de ropa, tatuajes y peluquería, la embarcación Shitzu Squalo y una colección de coches clásicos, además de vehículos y complementos para el piso franco de Jason.

¿GTA 6 tendrá lanzamiento físico?

'GTA VI' se venderá en una configuración con caja a partir del 12 de noviembre, pero hay una diferencia importante respecto a las ediciones físicas tradicionales, ya que, en lugar de un disco, esta edición sólo contendrá un código de descarga del juego. Este sistema permitirá iniciar la precarga ese mismo día, aunque no evitará tener que descargar el videojuego. En cuanto a la versión, la edición será la estándar, aunque sus compradores podrán adquirir posteriormente por 20 euros la ampliación digital 'Ultimate Edition Upgrade', sin necesidad de comprar inicialmente la opción más cara para acceder a sus contenidos.

¿Merece la pena reservar?

Reservar 'GTA 6' podría ser interesante si tenemos claro que queremos jugar desde su lanzamiento y aprovechar los extras que ofrece, además de la posibilidad de iniciar la precarga el 12 de noviembre. Sin embargo, las bonificaciones digitales también pueden obtenerse durante el plazo promocional anunciado por la compañía, y los contenidos adicionales de la Ultimate Edition estarán disponibles posteriormente a través de una ampliación independiente.

¿Esperar a su estreno?

Si no tenemos prisa por jugar, quizá prefiramos esperar a conocer las primeras opiniones y comprobar su rendimiento. Algunas tiendas también ofrecen promociones por reservar, aunque estos incentivos no siempre suponen una reducción directa del precio ni se ha confirmado una rebaja específica por anticipar la compra. Después del estreno podrían llegar ofertas, pero tampoco está garantizado que el juego sea más barato de inmediato.

Por tanto, comprarlo por adelantado puede interesar si tenemos previsto jugar desde el primer día y queremos aprovechar las bonificaciones, pero si nuestra prioridad es ahorrar dinero, esperar a una oferta posterior puede resultar más conveniente, siempre que no nos importe aplazar nuestra visita a Leónida.