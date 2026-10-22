¿Tienes Cyberpunk 2077 en Xbox? Pues ahora también tienes su edición para PC

Justo antes del estreno de la actualización 2.5, que introduce numerosas funciones y contenidos inspirados en 'Cyberpunk: Edgerunners 2', 'Cyberpunk 2077' se ha incorporado a Xbox Play Anywhere. Se trata de un programa de Microsoft que durante años ha estado presente principalmente en sus propios videojuegos y que ahora también se está extendiendo a títulos publicados por empresas ajenas a la compañía.

Por duplicado

Al igual que sucedió hace unas semanas en 'The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered', el juego ambientado en Night City también se apunta a este sistema, que permite disfrutar del mismo título en Xbox y PC sin tener que comprarlo dos veces, además de mantener sincronizado el progreso entre ambos dispositivos sin necesidad de utilizar el sistema de guardado cruzado de CD Projekt RED.

Esta característica puede aplicarse tanto a las copias físicas como a las versiones digitales, pero en el primer caso, debes introducir el disco en una Xbox One o Xbox Series X y reclamar su licencia digital al iniciar el juego, siempre que tu copia sea admitida por el programa y conserves el disco original. En el segundo, solo tienes que iniciar sesión en la aplicación Xbox para Windows 10 o Windows 11 utilizando la misma cuenta de Microsoft, acceder a "Mi biblioteca" y descargar el juego sin coste adicional.

Xbox Play Anywhere supera los 1.500 juegos

La incorporación de 'Cyberpunk 2077' también permite hacerse una idea de cuánto ha crecido Xbox Play Anywhere durante los últimos años, pues Microsoft ya contabilizaba más de 1.500 títulos compatibles en marzo de 2026, un catálogo que sigue aumentando gracias a las producciones propias y al apoyo de estudios externos.

El programa también funciona en los dispositivos portátiles de juego basados en Windows 11, como ROG Xbox Ally, que pueden aprovechar las compras admitidas sin necesidad de adquirir nuevamente los juegos. Además, Microsoft permite mantener los logros y contenidos adicionales adquiridos al cambiar de dispositivo, aunque las compras realizadas en Steam, GOG o Epic Games Store no incluyen una licencia para Xbox Play Anywhere.

La segunda vida de Cyberpunk 2077

La incorporación a Xbox Play Anywhere se suma a los numerosos cambios que ha vivido 'Cyberpunk 2077', que se estrenó en diciembre de 2020 tras varios retrasos y numerosos problemas técnicos en sus versiones para PS4 y Xbox One. CD Projekt RED dedicó los años siguientes a corregir errores y revisar a fondo el juego, hasta que la actualización gratuita 2.0 de septiembre de 2023 cambió buena parte de sus mecánicas, especialmente el comportamiento de la policía, combate y habilidades del personaje.

Apenas unos días después se estrenó 'Phantom Liberty', una ambiciosa expansión de espionaje ambientada en Dogtown, y todo ese trabajo también ha ido acompañado de buenos resultados comerciales, pues CD Projekt RED confirmó el pasado septiembre que el título había superado los 40 millones de copias vendidas y su expansión había alcanzado los 15 millones.