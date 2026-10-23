Adiós, amigo: Sony retira su último reproductor Blu-ray 4K y mantiene su política respecto al formato físico

Sony ha suspendido los envíos del UBP-X700/K en Japón, su último reproductor Blu-ray 4K independiente en ese mercado. La tienda japonesa ya lo muestra agotado y advierte que no habrá más unidades, después de que la compañía anunciará en febrero el final de sus grabadoras Blu-ray. La empresa sigue un plan de cambios en su negocio de televisores y entretenimiento doméstico, pues este año acordó crear una empresa junto a TCL que se encargará de los productos Bravia y de determinados equipos para el hogar. La compañía china tendrá el 51% de la sociedad y Sony conservará el 49%; su entrada en funcionamiento está prevista para abril de 2027, siempre que se obtengan las autorizaciones necesarias.

Por qué PS5 no sustituye por completo a un reproductor Blu-ray 4K

PS5 reproduce películas Blu-ray y UHD Blu-ray siempre que disponga de lector de discos, pero no admite Dolby Vision al reproducirlas, aunque sí permite escuchar pistas de audio Dolby Atmos si el equipo de sonido es compatible. Por tanto, aunque tengamos un televisor QLED u OLED 4K preparado para Dolby Vision, al poner un disco en PS5 veremos la película en HDR10, que puede ofrecer una imagen de gran calidad, pero sin aprovechar esta prestación del televisor. Por eso, algunos aficionados al cine siguen prefiriendo un reproductor independiente, una alternativa que ofrecía el UBP-X700/K al permitir ver películas UHD Blu-ray tanto en HDR10 como en Dolby Vision a un precio relativamente asequible.

¿Por qué cada vez hay menos reproductores Blu-ray?

El streaming se ha convertido en una de las formas más utilizadas para ver películas y series, pero todavía hay espectadores que prefieren comprarlas en disco para tenerlas en casa y disfrutarlas cuando quieran, sin depender del catálogo de ninguna plataforma. Hay buenas razones para seguir comprando películas en disco, pues los UHD Blu-ray suelen ofrecer una tasa de bits superior a la del vídeo en streaming, es decir, transmiten más información por segundo y pueden proporcionar una imagen de mayor calidad; además, permiten disfrutar de las películas sin depender de la velocidad de Internet ni de que una plataforma las mantenga en su catálogo.

Sony también prepara cambios en su negocio de televisores y entretenimiento doméstico, pues este año acordó crear una empresa junto a TCL que se encargará de los productos Bravia y de determinados equipos para el hogar. La compañía china tendrá el 51% de la sociedad y Sony conservará el 49%, cuando comience su actividad en abril de 2027.

Panasonic y Magnetar siguen apostando por los reproductores físicos

Aunque cada vez son menos las empresas que presentan nuevos reproductores de discos, Panasonic anunció en septiembre el DMR-4X1010, un grabador Blu-ray que incorpora un disco duro de 10 TB, reproduce películas UHD 4K y sintoniza emisiones televisivas japonesas en 4K. Su lanzamiento está previsto para finales de octubre y, por ahora, únicamente se venderá en Japón. Magnetar también ha lanzado ULTIMA, un reproductor UHD Blu-ray de alta gama que admite numerosos formatos de audio y cuesta 12.000 dólares, un precio muy superior al de los equipos domésticos.

Ultima oportunidad

El UBP-X700/K también está agotado en la tienda oficial de Sony España, aunque su retirada todavía no se ha anunciado fuera de Japón. Allí, tendrán que comprobar si quedan unidades en las tiendas o recurrir al mercado de segunda mano, cuyos precios podrían subir si el reproductor escasea.

En España todavía existen alternativas para reproducir películas en UHD 4K, como el Panasonic DP-UB820, preparado para Dolby Vision y HDR10+. En cualquier caso, el cine en formato físico sigue teniendo público y el interés por la tecnología retro permite pensar en una posible recuperación de los reproductores DVD, parecida a la que vivió el vinilo.