Cuentas pendientes: Serious Sam - The Third Encounter es oficial y retomará su historia tras 24 años

Si eres un auténtico y curtido seguidor de la histórica franquicia ‘Serious Sam’, por fin ha llegado el día que estabas esperando. Tras la fría acogida de ‘Serious Sam: Shatterverse’, desarrollado por Behaviour Interactive y estrenado el pasado mes de agosto, Devolver Digital y Croteam vuelven a la carga para presentar ‘Serious Sam: The Third Encounter’, una secuela directa que retomará la historia de ‘Serious Sam: The Second Encounter’, publicado originalmente para PC en 2002.

Lo que sabemos de Third Encounter

La revelación de este nuevo capítulo ha llegado acompañada de un vídeo de poco menos de 40 segundos que confirma que estamos ante una secuela directa de ‘Serious Sam: The Second Encounter’. Las imágenes muestran la nave espacial de Sam despegando de la Gran Catedral, tal y como sucedía en el epílogo del juego de 2002, y anticipan que el protagonista se aventurará en nuevos mundos decidido a atacar el corazón de la Horda de Mental.

No sabemos mucho sobre el juego en sí, aunque ya podemos hacernos una primera idea de cómo lucen sus entornos desérticos y distintos escenarios, junto a algunas criaturas. Por ahora, sin embargo, PC es la única plataforma confirmada y todavía quedan numerosos detalles por conocer sobre las novedades que introducirá su jugabilidad.

El largo camino de Sam Stone hacia Sirio

En 2001, ‘Serious Sam: The First Encounter’ nos llevó al antiguo Egipto para librar una guerra que la humanidad estaba a punto de perder. Mental, un poderoso enemigo extraterrestre, había puesto a nuestra especie al borde de la extinción y Sam Stone era su última esperanza, por lo que fue enviado miles de años al pasado gracias al Time-Lock, una tecnología de origen siriano capaz de viajar en el tiempo. Allí tuvo que abrirse camino a tiros entre templos, pirámides y auténticos ejércitos de monstruos, incluidos los inolvidables kamikazes sin cabeza, hasta alcanzar la Gran Pirámide, donde derrotó al gigantesco Ugh-Zan III aprovechando las defensas de una nave extraterrestre. Tras aquella batalla, Sam consiguió embarcar rumbo a Sirio, decidido a terminar de una vez por todas su guerra contra Mental.

Sam había conseguido salir de Egipto, pero todavía le quedaba un largo viaje por delante. En ‘Serious Sam: The Second Encounter’, publicado en 2002, un accidente provocó que la nave que lo llevaba hacia Sirio se estrellase de nuevo en la Tierra, en tierras mayas. Por suerte, los sirianos habían dejado una segunda nave espacial, aunque para llegar hasta ella nuestro protagonista debía atravesar Mesoamérica, la antigua Babilonia y la Europa medieval utilizando antiguos portales temporales, además de recuperar el Santo Grial, imprescindible para ponerla en marcha. Será precisamente a partir de aquel despegue cuando ‘The Third Encounter’ retome la historia, llevando la guerra contra Mental a nuevos planetas y fortalezas extraterrestres tras 24 años de espera.

¿Qué espera a Sam en su tercer encuentro?

El equipo de desarrollo ha adelantado que el juego incluirá hordas de enemigos aún más numerosas, combates de mayor escala y armas más imponentes, recuperando parte del arsenal clásico e incorporando nuevas armas. También se ha confirmado que podremos jugar en solitario o en cooperativo. En resumen, todo será aún más exagerado, aunque por el momento tendremos que esperar para conocer nuevos detalles y fecha de lanzamiento, pues el proyecto todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo y su estreno podría quedar bastante lejos.