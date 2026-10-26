Estrenos de videojuegos del 26 al 30 de octubre: Phantom Blade Zero afila la espada y No Man's Sky debuta en móviles

Aquí estamos puntuales una semana más para repasar los lanzamientos más interesantes del sector del ocio electrónico. Entre el 26 y el 30 de octubre puedes esperar una buena tanda de nuevos títulos para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, en cinco días que alternan grandes producciones y una buena selección de juegos independientes.

Comenzamos por ‘Phantom Blade Zero’, uno de los estrenos más importantes de la semana, aunque por su parte, ‘Minecraft’ también estrena edición para Switch 2 a las puertas de la campaña navideña, una época especialmente propicia para disfrutar de los videojuegos en familia. También tendremos ocasión de descubrir cómo lucen ‘Joe & Mac Retro Collection’ y ‘The Wolf Among Us Remastered’, además de seguir muy de cerca estrenos como ‘Remothered: Red Nun’s Legacy’, ‘SULFUR’, ‘Monster Hunter Outlanders’ y ‘ASYLUM’. Más abajo encontrarás los protagonistas de nuestro repaso y, al final, el listado de lanzamientos, ordenado por fechas y plataformas.

Minecraft - 27 de octubre

Plataformas: Switch 2

‘Minecraft’ llega esta semana a Nintendo Switch 2, manteniendo su propuesta de supervivencia y construcción. Podremos explorar libremente un mundo de bloques que se genera de forma diferente en cada nueva aventura, recoger materiales del entorno y fabricar herramientas, armas y refugios. El título incluye distintos modos de juego, como el creativo, que nos permite construir sin preocuparnos por los enemigos ni por la falta de materiales, y el de supervivencia, donde tendremos que conseguir recursos y protegernos de las criaturas hostiles. La versión para la nueva consola está preparada para aprovechar su mayor potencia y permite disfrutar de la aventura en solitario, cooperativo local o en línea.

Joe & Mac Retro Collection - 29 de octubre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch y PC

‘Joe & Mac Retro Collection’ es una recopilación de tres juegos clásicos de plataformas de la época de los 16 bits. En dos de las aventuras controlaremos a Joe y Mac, dos cavernícolas que deben atravesar niveles repletos de dinosaurios y enemigos prehistóricos para rescatar a las mujeres de su aldea o proteger su poblado. La tercera está protagonizada por Congo, un joven mitad humano y mitad mono que intenta salvar a su novia. El paquete incluye un modo cooperativo local en las aventuras de Joe y Mac que permite a dos personas avanzar por los niveles compartiendo la misma pantalla. La colección también permite guardar el progreso en cualquier momento y aplicar filtros que imitan la imagen de los antiguos televisores de tubo.

The Wolf Among Us Remastered - 29 de octubre

Plataformas: PC, PS5, Xbox One y Xbox Series

‘The Wolf Among Us Remastered’ es una aventura narrativa basada en la serie de cómics ‘Fables’, donde nos pondremos en la piel de Bigby Wolf, el sheriff de Fabletown, un barrio de Nueva York habitado por personajes de cuentos de hadas que ocultan su verdadera identidad. La investigación de varios asesinatos avanzará a través de diálogos y elecciones que podrán cambiar el rumbo de los acontecimientos. Esta versión remasterizada incluye modelos de personajes actualizados, iluminación mejorada y mayor resolución, además de un modo en blanco y negro y escenas descartadas de la aventura original que ahora podremos jugar. También podremos probar una demo gratuita en Steam.

Phantom Blade Zero - 29 de octubre

Plataformas: PS5, PC

‘Phantom Blade Zero’ es un juego de rol y acción en tercera persona inspirado en las artes marciales asiáticas. La historia nos pone en la piel de Soul, un espadachín acusado de asesinar a su maestro que, tras sobrevivir a una traición, dispone de 66 días para encontrar una cura que le salve la vida. El sistema de combate se basa en ataques de espada, esquivas y el uso de armas secundarias. La aventura transcurre por ocho regiones interconectadas, donde podremos enfrentarnos a jefes, mejorar las habilidades del protagonista y desbloquear nuevas armas.

Listado completo de lanzamientos:

26 de octubre

‘Hunter’s Moon’ (PS5)

‘Fangtopia’ (PC, PS5, Switch 2)

‘REKA’ (PC)

‘Scramble Knights Online’ (PC, Xbox Series)

‘Ayasa: Shadows of Silence’ (Xbox Series)

27 de octubre

‘Remothered: Red Nun’s Legacy’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Dog Man: Bark in Action’ (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series)

‘The Séance of Blake Manor’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘9 R.I.P. sequel’ (Switch)

‘Emberville’ (PC)

‘Minecraft’ (Switch 2)

28 de octubre

‘SULFUR’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘ANOMALITH’ (PC, PS5, Switch 2)

‘VAMPIR’ (PC, iOS, Android)

‘Cities: Skylines - Expanded Edition’ (Switch 2)

‘SNØ: Ultimate Freeriding’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Primal Planet’ (Xbox Series)

29 de octubre

‘Joe & Mac Retro Collection’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘The Wolf Among Us Remastered’ (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘STEINS;GATE RE:BOOT’ (PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Mouthwashing’ (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC en Microsoft Store)

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series)

‘Monster Hunter Outlanders’ (iOS, Android)

‘ATMOSFAR’ (PC)

‘The Transference’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘No Man’s Sky’ (iOS)

‘Phantom Blade Zero’ (PC, PS5)

30 de octubre

‘Queen’s Domain’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘ASYLUM’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch)

‘SURI: The Seventh Note’ (PC, PS5)

‘The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem’ (PC, PS4, PS5, Switch)

‘Goodboy Galaxy’ (Switch)

‘Pinballoid Crush’ (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series)

Mucho por jugar

Como puedes comprobar, la semana del 26 al 30 de octubre llega bien surtida para PC, consolas y dispositivos móviles. Independientemente de las propuestas que acabamos de repasar, los próximos días resultan especialmente interesantes por la llegada de videojuegos como ‘REKA’, que alcanza su versión definitiva en PC tras una etapa de acceso anticipado, o ‘Cities: Skylines - Expanded Edition’, que estrena una edición para Switch 2. También encontramos ‘Mouthwashing’, que se publica en consolas dos años después de su estreno en Steam, además de proyectos independientes como ‘Emberville’ y ‘ATMOSFAR’, que comienzan su acceso anticipado en PC. A ellos se añaden juegos para móviles como ‘VAMPIR’, previsto para iOS y Android, y pequeñas producciones que completan unos días bastante concurridos.