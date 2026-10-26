¿Qué pasa en Xbox? Helen Chiang abandona tras 21 años y solo tres meses como directora de operaciones

El penúltimo fin de semana de octubre comenzó a conocerse que Helen Chiang, directora de operaciones de Xbox, abandonaba Microsoft. Esto es relevante porque el puesto se creó en julio de este año como parte de la reestructuración que Asha Sharma está impulsando al frente de la división. Era la primera vez que Xbox incorporaba este cargo a su estructura, y Chiang debía supervisar los resultados económicos de las áreas de videojuegos, hardware, plataformas y servicios.

Salida temprana

Su despedida resulta extraña, porque Chiang no era una recién llegada a Xbox. De hecho, había trabajado en Microsoft durante 21 años y dirigido la popular desarrolladora Mojang y la franquicia 'Minecraft' antes de ser ascendida al puesto de directora de operaciones (COO). La despedida se produce apenas ocho meses después de que Asha Sharma asumiera la dirección de Xbox en febrero, tras la retirada de Phil Spencer y la salida de Sarah Bond. Hasta entonces, Sharma había trabajado en el área de inteligencia artificial de Microsoft y acumulaba experiencia en empresas como Meta e Instacart, aunque su destino la llevaba hacia una división con problemas económicos que demandaba una reorganización.

La información proviene precisamente de una breve nota que Sharma envió al personal de Xbox, donde no se ofrecen explicaciones sobre la salida de la ejecutiva ni se aclara si fue despedida o presentó su dimisión. La máxima responsable de Xbox únicamente indica que, por el momento, las funciones de Chiang se repartirán entre varios directivos. "Compartiremos más detalles sobre la dirección de operaciones cuando estén definidos los planes", decía la nota. Esto sugiere que el puesto podría mantenerse, aunque todavía no se ha anunciado quién asumirá esas responsabilidades de forma permanente.

Todo está cambiando en Xbox

Los resultados del ejercicio fiscal de 2026 dejan constancia de los problemas que arrastra la división, ya que los ingresos de Xbox cayeron un 7% y los procedentes del hardware se redujeron un 29%. En julio, Sharma anunció un plan para eliminar aproximadamente 3.200 puestos de trabajo durante el ejercicio fiscal de 2027, además de la separación de varios estudios de la estructura de Microsoft. La reestructuración continuó en septiembre, cuando se comunicaron 268 despidos dentro del plan y una nueva distribución de responsabilidades entre Activision, Bethesda y los estudios internos de Xbox.

La próxima generación de consolas también forma parte de los planes de Sharma. Microsoft trabaja en Project Helix, una nueva plataforma desarrollada junto a AMD, diseñada para ejecutar videojuegos de Xbox y PC, de la cual prevé enviar las primeras versiones de prueba de hardware a los desarrolladores en 2027. En este sentido, un reportaje publicado por Fortune señala que Microsoft planea lanzar una portátil para las Navidades de 2027 y la siguiente consola de sobremesa para las Navidades de 2028. Precisamente, la gestión económica del hardware formaba parte de las responsabilidades que Chiang había asumido.