¿Es una carrera real? Assetto Corsa nos hace dudar de nuestros propios ojos gracias al nuevo DLSS 5

Durante años hemos imaginado cómo serían los videojuegos cuando alcanzaran un realismo prácticamente indistinguible de la realidad, pero pocas veces habíamos visto una demostración tan reveladora como esta de ‘Assetto Corsa’. Para ello, se ha recurrido a la tecnología DLSS 5 de NVIDIA y, a una versión modificada del respetado simulador de carreras desarrollado por la compañía italiana Kunos Simulazioni, que siempre se ha decantado por el realismo, además de por ofrecer unos gráficos impresionantes.

Un recorrido por Japón que parece real

El vídeo nos traslada a la autopista de Fukuoka, en Japón, donde un utilitario circula entre el tráfico sobre una recreación de este trazado. Aquí no hay un monoplaza de Fórmula 1 ni una carrera en circuito, sino un coche recorriendo una carretera japonesa que podría pasar perfectamente por una grabación auténtica, gracias al realismo de la iluminación, el asfalto y los movimientos del vehículo.

El formato DLSS 5, presentado por NVIDIA en la GTC 2026, es una tecnología de renderizado neuronal en tiempo real. Básicamente, se trata de un modelo de inteligencia artificial que analiza el color y los vectores de movimiento de cada fotograma para aportar una iluminación y materiales más realistas, respetando la composición original de la escena. Que los videojuegos se parezcan cada vez más a las películas es precisamente el objetivo de esta nueva solución gráfica, aunque para disfrutar de sus resultados es necesario que cada estudio la incorpore en sus juegos y decida qué intensidad tendrá el efecto y en qué escenas o elementos se aplicará.

Además, en Reddit ha estado circulando una segunda grabación de ‘Assetto Corsa’ que también sorprende por el realismo que despliegan sus imágenes, hasta el punto que algunos usuarios llegaron a pensar que estaban viendo una carrera auténtica. En esta ocasión, el vídeo nos traslada hasta el circuito belga de Spa-Francorchamps, donde una recreación del Ferrari F2004 que pilotó Michael Schumacher en 2004 recorre el trazado a velocidad de vértigo. La cámara embarcada, el rugido del motor V10 y el aspecto ligeramente granulado de las imágenes recuerdan inevitablemente a las retransmisiones televisivas de principios de los 2000, hasta el punto que resulta difícil distinguir la grabación de las imágenes de archivo de aquella época. Este breve clip nos permite hacernos una idea del realismo gráfico que podríamos llegar a disfrutar en los videojuegos durante los próximos años.

Sin soporte oficial

Kunos Simulazioni aún no ha anunciado la compatibilidad oficial de ‘Assetto Corsa’ para NVIDIA DLSS 5, de manera que en este caso estamos ante pruebas experimentales del simulador realizadas a través de modificaciones no oficiales. El vídeo del Ferrari es impresionante, por no decir fascinante, y por momentos el resultado es prácticamente indistinguible de la realidad, gracias a unos efectos de iluminación y texturas realmente creíbles.

Por desgracia, aunque el vídeo de Fukuoka revela algunos datos sobre el equipo, desconocemos la configuración completa utilizada en estas pruebas y, por tanto, tampoco podemos atribuir este grado de realismo exclusivamente a la tecnología del fabricante norteamericano, pues también intervienen modificaciones y filtros gráficos. Además, todavía existe cierto escepticismo sobre si todo esto llegará a traducirse en videojuegos capaces de ofrecer semejante calidad gráfica sin perjudicar el rendimiento. En cualquier caso, deleitémonos de nuevo ante las imágenes de Fukuoka y esa espectacular vuelta a Spa-Francorchamps.