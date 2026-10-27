Steam: Cuatro juegos de terror para pasar un Halloween de miedo sin gastar un céntimo

La temporada de Halloween ya está aquí, y como cada año se abre un periodo propicio para apagar las luces, ponerse los auriculares y comprobar cuánto tardamos en arrepentirnos de haber elegido un videojuego de terror. Por suerte, este año puedes renovar la experiencia, multiplicarla por cuatro y no gastar nada en el intento, porque en Steam podemos descargar aventuras completas de terror capaces de ponernos los pelos de punta, sin que tengamos que pagar nada por ello.

La plataforma celebra estos días su festival de terror Steam Scream V, que cerrará el telón el 2 de noviembre a las 19:00 hora peninsular, de manera que, aprovechando la ocasión, hemos elegido cuatro juegos completos y en castellano, que a cambio de nada ofrecen terror psicológico, supervivencia y algún que otro sobresalto pasado de vueltas.

Cry of Fear (Team Psykskallar)

En 'Cry of Fear' nos ponemos en la piel de un joven que intenta entender qué está pasando en una ciudad escandinava prácticamente desierta, donde las criaturas que nos salen al paso parecen sacadas de una pesadilla. Para sobrevivir tendremos que registrar cada rincón, vigilar las balas que nos quedan y plantarles cara, aunque ni siquiera nuestro protagonista tiene claro si está viviendo una pesadilla o si todo es real.

El proyecto comenzó siendo un mod del primer 'Half-Life' y acabó publicándose como juego independiente en 2013 con una campaña individual que supera las ocho horas y ofrece diferentes finales. Además, incluye una historia cooperativa para cuatro jugadores, por si preferimos compartir la experiencia entre amigos. No está nada mal para un juego que podemos descargar completo y gratis.

Rental (Lonely House)

En 'Rental', la pequeña Umi llega junto a su familia a una vivienda alquilada para disfrutar de las vacaciones de verano, aunque pronto descubrirá que aquel alojamiento tan acogedor guarda secretos bastante inquietantes. Los dibujos de aspecto infantil, los personajes entrañables y unos escenarios que parecen de lo más tranquilos nos hacen bajar la guardia, justo cuando menos deberíamos hacerlo.

A diferencia de las aventuras de supervivencia tradicionales, aquí tendremos que investigar las habitaciones de la cabaña, recoger objetos y preguntar a sus peculiares habitantes qué está pasando. La aventura recuerda a los clásicos del terror, aunque aquí la historia es breve y la inquietud crece conforme vamos entendiendo qué sucede en la casa. Publicado en marzo de 2024, 'Rental' es completamente gratuito y ofrece textos en castellano.

Terroro (Melt)

En esta aventura de terror psicológico, nos ponemos en la piel del novio de una famosa tiktoker que, al investigar su casa, comienza a sospechar que su relación no es tan idílica como parece. Es decir, tampoco hacen falta monstruos gigantes ni escenarios extravagantes para sentirnos incómodos, porque todo sucede en un hogar que, a primera vista, no tiene nada de especial.

Durante aproximadamente media hora tendremos que registrar las habitaciones, encontrar pistas y resolver pequeños rompecabezas para averiguar qué está ocurriendo realmente en la casa. Jugaremos en primera persona, pendientes de los ruidos, y de encuentros inesperados que pueden darnos más de un susto. Como el resto, está disponible gratis en Steam e incluye voces, textos y subtítulos en castellano.

Days Without Incident (We Create Stuff)

Hay edificios abandonados que deberían permanecer cerrados para siempre, especialmente cuando sus antiguos trabajadores murieron en circunstancias misteriosas. En 'Days Without Incident' tendremos que visitar una fábrica metalúrgica situada en Ebenflow para investigar una tragedia ocurrida años atrás, aunque no tardaremos en preguntarnos si de verdad era buena idea entrar allí. Las instalaciones permanecen silenciosas, pero entre las viejas máquinas y los pasillos vacíos cuesta quitarse de encima la sensación de que algo anda mal, así que más nos vale avanzar pendientes de cualquier ruido.

El juego recupera el estilo de los clásicos del terror de supervivencia y nos obliga a vigilar nuestra salud, contar las balas que nos quedan y resolver acertijos para seguir adelante. We Create Stuff, el estudio responsable de 'In Sound Mind', recuperó un prototipo desarrollado en 2017 y lo publicó en octubre de 2025. La aventura dura entre 45 y 60 minutos y, pese a ser breve, tiene tiempo de sobra para ponernos los nervios de punta, además, se puede descargar gratis en Steam y ofrece textos y subtítulos en castellano.

Cuando el miedo es un festival

En el cine, podemos taparnos los ojos durante unos segundos y esperar a que pase la escena más aterradora, pero en un videojuego, sin embargo, el peligro sigue ahí cuando volvemos a mirar. La puerta permanece cerrada, el pasillo continúa a oscuras y nadie va a avanzar por nosotros y, para rematar, siempre puede haber alguien en el sofá partiéndose de risa cada vez que pegamos un bote. Claro que siempre podemos detener el juego, encender la lámpara y fingir que no ha pasado nada, pero después tendremos que reconocer que nos ha derrotado un montón de píxeles. Eso, precisamente en la noche de Halloween, tiene bastante delito.