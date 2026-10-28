Call of Duty: Modern Warfare 4 rescata sus mejores virtudes en una meritoria campaña

La franquicia ‘Call of Duty’ lleva años repartiendo sus entregas entre distintos estudios y, tras ‘Black Ops 7’, estrenado en 2025 y desarrollado por la dupla Treyarch / Raven Software, ahora le toca el turno a Infinity Ward, que retoma la historia de ‘Modern Warfare III’ (2023) en ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ a través de una campaña notable. ¿Revolucionaria? No, pero sí competente y capaz de mantener el tipo, en parte, gracias a que recupera el desarrollo lineal de las campañas tradicionales de la franquicia y lo adereza con secuencias espectaculares sobre una historia entretenida, aunque bastante conservadora en sus planteamientos.

Ten en cuenta que en este análisis repasamos las virtudes y defectos de la campaña para un jugador de ‘Modern Warfare 4’ sin desvelar los acontecimientos más importantes de la historia, ni modos multijugador, aunque sí que mencionaremos algunos detalles que quizá prefieras descubrir por tu cuenta.

Una historia para veteranos y recién llegados

En esta ocasión, la historia se reparte entre dos tramas paralelas, la invasión norcoreana de Corea del Sur y los conflictos que Price y Ghost arrastran desde las entregas anteriores, una combinación que funciona bastante bien. En primer término, nos colaremos en un pelotón surcoreano, integrado por un nuevo grupo de personajes que nos ayuda a seguir los acontecimientos sin conocer todos los antecedentes de ‘Modern Warfare’. En segundo término, se agrupan los protagonistas clásicos de la línea y se desarrollan los problemas que todavía tienen pendientes. Las trayectorias de ambos grupos se cruzan en varios momentos, de manera que podemos comprobar cómo se extiende la guerra y qué pretenden conseguir los antagonistas.

La historia ofrece momentos de intensidad, varios personajes reciben sus pertinentes desenlaces y la campaña logra mantener el nivel de una misión a la siguiente, gracias en buena medida al ritmo de los combates y a la espectacularidad de algunas secuencias, propias de una película de acción.

Los integrantes del pelotón surcoreano ofrecen una perspectiva bastante diferenciada, pues la mayoría son jóvenes, apenas tienen experiencia en combate y todavía conservan cierta ingenuidad, frente a la seguridad que transmiten Price, Ghost y Laswell tras años de servicio. Ese tipo de detalles también se reflejan en su manera de afrontar el futuro, ya que todavía piensan en abandonar el ejército y dedicarse a una cosa distinta, sin ocultar el miedo que sienten ante la guerra, hasta el punto de que algunos tiemblan antes de combatir o comen más de la cuenta para intentar calmar los nervios.

Frente a la inexperiencia de los soldados surcoreanos, Price y Ghost llevan años afrontando las misiones más difíciles sobre el terreno, atrapados en las disputas entre grandes potencias y acostumbrados a hacer cuanto sea necesario para evitar males mayores, siguiendo así la historia iniciada en ‘Call of Duty: Modern Warfare’ (2019). Sus operaciones agravan las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, dos países convertidos aquí en peones de las grandes potencias, que los utilizan para defender sus propios intereses.

En medio de esa guerra también intervienen Gaz, Valeria, Kate Laswell y Makarov, que desempeñan papeles importantes en la trama, aunque el principal antagonista es el Arquero, interpretado por Mads Mikkelsen. No es un soldado, sino un hombre de enorme influencia en la política rusa y uno de los principales instigadores del enfrentamiento entre las dos Coreas.

Una campaña que termina demasiado pronto

Lamentablemente, la campaña de ‘MW4’ es corta y no concede a sus personajes el tiempo necesario para desarrollarse como merecen, de manera que por momentos parece más el capítulo de una historia mayor que una aventura completa. Las 16 misiones del modo para un jugador suelen requerir entre siete y nueve horas para completarse, dependiendo de la dificultad y del tiempo que dediquemos a los objetivos secundarios.

El personaje de Mikkelsen, por ejemplo, tiene tan poco tiempo en pantalla que apenas llegamos a entender sus motivaciones, que prácticamente se reducen al patriotismo, aunque también hay una revelación que nos obliga a reinterpretar algunos sucesos anteriores. Es decir, nos dan a entender que es un hombre poderoso, influyente y ambicioso, pero termina resultando un villano bastante plano.

El escaso desarrollo de los personajes también queda patente en Price y Ghost, antiguos compañeros de armas cuyos caminos se separaron tras los acontecimientos de ‘Modern Warfare III’. Aunque la campaña incide en los problemas que arrastran desde entonces, apenas les dedica tiempo y el desenlace, por apropiado que resulte, pierde parte de la explosividad que podría haber transmitido.

Movilidad, sigilo y una misión al modo DMZ

En cuanto a la jugabilidad, ‘MW4’ mantiene buena parte de la fórmula tradicional de ‘Call of Duty’, aunque Infinity Ward ha introducido algunas mecánicas, especialmente un sistema de movimiento que permite realizar maniobras de parkour más ágiles y recorrer los escenarios de distintas maneras, sin alcanzar las velocidades exageradas de los juegos de 2024 y 2025.

El equipamiento también presenta cambios y en la misión ‘Atrapados’, por ejemplo, la mochila dispone de más ranuras y debemos gestionar los recursos disponibles. Esta sección recuerda al modo de extracción DMZ de ‘MW4’ y parece servir de introducción a sus mecánicas, pero ambas novedades funcionan bien dentro de la campaña y no dan la impresión de haberse añadido únicamente para reutilizar elementos de ese modo. Además, aunque la misión permite recorrer un escenario más abierto, podemos completarla en poco tiempo si aprovechamos el viaje rápido.

El sistema de sigilo de ‘MW4’ sigue siendo bastante sencillo, pero Infinity Ward facilita las infiltraciones gracias a un indicador que permanece blanco cuando pasamos inadvertidos, cambia a amarillo si los enemigos empiezan a sospechar y se vuelve rojo cuando nos descubren, de manera que tenemos espacio para rectificar nuestros movimientos y evitar situaciones frustrantes, sin depender tanto de la suerte ni sufrir las detecciones arbitrarias propias de una mecánica mal resuelta. La inteligencia artificial, sin embargo, sigue manteniendo margen de mejora y apenas se perciben cambios respecto a las entregas anteriores, ya que los soldados avanzan hacia nuestra posición sin intentar protegerse y olvidan enseguida dónde estábamos.

Conclusiones

En ‘MW4’, Infinity Ward recupera buena parte de la estructura de las campañas tradicionales, ofreciendo un desenlace razonable a varios de los personajes que han sobrevivido a innumerables guerras y operaciones a lo largo de los capítulos anteriores, aunque no siempre emplea el tiempo necesario para que la despedida resulte tan emotiva como debería.



En líneas generales, ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ ofrece una notable campaña, apoyada en un guion que cumple y un desenlace satisfactorio, aunque se echa en falta esos momentos verdaderamente memorables que nos han regalado las mejores historias de la serie. Su escasa duración es el único problema, pero la entrega todavía tiene mucho que ofrecer después de los créditos gracias a sus modalidades multijugador y DMZ, capaces de prolongar exageradamente las horas de juego.